MUP se oglasio o polivanju jogurtom Lidije Vukićević, naveo je da je identifikovana žena koja je to uradila i istaknuto je da nema elemenata krivičnog djela.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) oglasilo se povodom današnjeg incidenta ispred glavnog ulaza u Narodnu skupštinu kada je pre početka konstitutivne sednice parlamenta polivena jogurtom Lidija Vukićević, glumica i narodna poslanica poslaničkog kluba "Ujedinjena Srbija". MUP je naveo da je identifikovana žena M.R. koja je to uradila, ali su pojasnili da nema elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, identifikovali su žensku osobu M.R. koja je danas oko 8.50 časova, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, na stepeništu, polila jogurtom, u tom trenutku buduću narodnu poslanicu Lidiju Vukićević prilikom njenog ulaska u Dom Narodne skupštine Republike Srbije. Protiv M.R. će biti preduzete mere shodno Zakonu o javnom redu i miru. Povodom navedenog događaja izvršene su konsultacije sa dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju policije.

Da podsjetimo, danas je bio prvi dan sednice novog saziva Narodne skupštine. Prijepodne su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika nakon čega se očekivao izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Srbije, ali je to odloženo za sjutra.