Nakon što je polila jogurtom Lidiju Vukićević, Marija Radovanović se oglasila na mreži X i istakla da je njen postupak bio lična reakcija koja nema veze sa Studentskom listom.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Juče je ispred Skupštine Srbije Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu, polila jogurtom glumicu i poslanicu SNS Lidiju Vukićević, a nakon incidenta se oglasila na mreži X.

Ona je rekla da je njen postupak "za osudu" i da reagovala u afektu. Kako je navela, "isprovociralo ju je ponašanje poslanice", a zbog incidenta će protiv nje biti podnijeta prekršajna prijava za remećenje javnog reda i mira.

"Moj jučerašnji postupak jeste za osudu. Nije trebalo to da uradim. Ali sam uradila. Izrevoltirana nadmenim prilaskom dotične radikalke/SNS-ovke. Pogodilo me je i njeno uvredljivo obraćanje nama okupljenima. Od toga se u meni pokrenulo nešto što nije trebalo da me obuzme", istakla je Marija Radovanović na svom nalogu na mreži X.

Kako dalje objašnjava, u momentu su joj se skupile lične traume, kao i tragedije koje su potresle društvo.

"U momentu su mi se skupile i stvari koje sam sama preživljavala - otkaz, prijetnje dr Smrt, svakodnevne uvrede da sam ustaša, fizički napad SNS-ovca na mene na dan izbore, brojne kupovine glasova koje sam tog dana spriječila, ali i ono što smo kao društvo svi preživeli - krađe, ubistva, nadstrešnica, plantaže druge, zvučni top, gaženje kolima, prebijanje palicama… Pukao mi je film, iz torbe sam izvadila jogurt koji sam ponijela za doručak i polila sam tu osobu", napisala je Marija i dodala da lično smatra da Lidija Vukićević treba da bude kažnjena od strane suda.

"Tužilac nije našao elemente krivičnog djela"

Radovanovićeva je istakla da smatra da i ona treba da odgovara u skladu sa zakonom zbog svog postupka i da sada institucije mogu da rade svoj posao.

"Javni tužilac u mom postupku nije našao postojanje elemenata krivičnog djela za koje bi me gonio. Biće podnijeta prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira, čega jeste bilo. Od odgovornosti ne bežim, naprotiv. Odgovornost je samo moja", istakla je ona i dodala da je ovo isključivo bio njen lični čin:

"Nikako se ne može pripisati Studentskoj listi i studentskom pokretu. Moj postupak nije instruruisan, podstaknut, ni podržan od strane Studentske liste a ni od nekog drugog, niti će me za moju prekršajnu odgovornost bilo ko pomilovati. Studentski pokret nije odgovoran za ono što ja kao građanin ove zemlje osjećam prema pripadnicima bivšeg režima, i što kao čovjek nisam mogla da se suzdržim na provokativno ponašanje jedne radikalke. Za moj postupak odgovorna sam samo ja i niko drugi. Niko osim mene ne treba da preuzima odgovornost za ono što sam ja u trenutku afekta uradila", zaključila je Marija Radovanović.

Moj jučerašnji postupak jeste za osudu. Nije trebalo to da uradim. Ali sam uradila. Izrevoltirana nadmenim prilaskom dotične radikalke/SNS-ovke. Pogodilo me je i njeno uvredljivo obraćanje nama okupljenima. Od toga se u meni pokrenulo nešto što nije trebalo da me obuzme. U momentu su mi se skupile i stvari koje sam sama preživljavala - otkaz, pretnje dr Smrt, svakodnevne uvrede da sam ustaša, fizički napad SNS-ovca na mene na dan izbore, brojne kupovine glasova koje sam tog dana sprečila… ali i ono što smo kao društvo svi preživeli - krađe, ubistva, nadstrešnica, plantaže druge, zvučni top, gaženje kolima, prebijanje palicama… Pukao mi je film, iz torbe sam izvadila jogurt koji sam ponela za doručak i polila sam tu osobu. Lično smatram da ona, kao član OKG SNS treba da bude kažnjena za sve što sam nabrojala. Ali ne na ovaj način, već od strane suda. Takođe smatram da za svoj postupak i ja treba da odgovaram u skladu sa zakonom. Hvala bogu, institucije sada mogu da rade, pa me je policija pozvala da dam izjavu. Javni tužilac u mom postupku nije našao postojanje elemenata krivičnog dela za koje bi me gonio. Biće podneta prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira, čega jeste bilo. Od odgovornosti ne bežim, naprotiv. Odgovornost je samo moja. Ovo je bio samo i isključivo moj lični čin. Nikako se ne može pripisati Studentskoj listi i studentskom pokretu. Moj postupak nije instruruisan, podstaknut, ni podržan od strane Studentske liste a ni od nekog drugog, niti će me za moju prekršajnu odgovornost bilo ko pomilovati. Studentski pokret nije odgovoran za ono što ja kao građanin ove zemlje osećam prema pripadnicima bivšeg režima, i što kao čovek nisam mogla da se suzdržim na provokativno ponašanje jedne radikalke. Za moj postupak odgovorna sam samo ja i niko drugi. Niko osim mene ne treba da preuzima odgovornost za ono što sam ja u trenutku afekta uradila. — Marija Radovanovic (@MarijaR33534000)November 18, 2026

Oglasio se MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) oglasilo se povodom jučerašnjeg incidenta ispred glavnog ulaza u Narodnu skupštinu kada je prije početka konstitutivne sednice parlamenta polivena jogurtom Lidija Vukićević, glumica i narodna poslanica poslaničkog kluba "Ujedinjena Srbija".

MUP je naveo da je identifikovana žena M.R. koja je to uradila, ali su pojasnili da nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

(Mondo)