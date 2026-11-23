Državljanin Srbije uhapšen je u Herceg Novom zbog sumnje da je prekršio zabranu prilaska bivšoj partnerki, nakon čega mu je određen pritvor i sproveden je u Spuž.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija u Herceg Novom podnijela je krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije N. K. zbog sumnje da je prekršio zabranu prilaska bivšoj emotivnoj partnerki, zbog čega mu je nakon saslušanja određen pritvor.

“Hercegnovska policija u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom i po nalogu postupajućeg državnog tužioca, podnijela je krivičnu prijavu protiv N. K., državljanina Srbije sa boravkom u Herceg Novom, zbog sumnje da je počinio krivično djelo kršenje zabrane određene izrečenom mjerom nadzora, na štetu bivše emotivne partnerke”, saopštila je Uprava policije.

Naime, osumnjičenom N.K. je od strane Osnovnog suda u Herceg Novom 20. oktobra 2026. godine izrečena mjera nadzora – zabrana pristupa ili sastajanja sa oštećenom na udaljenosti manjoj od 50 metara.

“N. K. je, kako se sumnja, prekršio izrečenu mjeru nadzora tako što je 18. novembra, dok se nalazio u jednom ugostiteljskom objektu u Herceg Novom, uočio oštećenu, nakon čega joj je prišao, pratio je do određenih poslovnih objekata u gradu i stupio u neposredan kontakt sa njom tokom njenog boravka u jednom ugostiteljskom objektu”, kazali su iz policije.

Novska policija postupila je po prijavi oštećene, o događaju obavijestila nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom i, nakon prikupljanja potrebnih obavještenja i preduzimanja drugih kriminalističkih mjera i radnji, uhapsila N. K. i uz krivičnu prijavu ga sprovela nadležnom državnom tužiocu, koji mu je odredio zadržavanje.

“Nakon sprovođenja sudiji za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom, osumnjičenom je rješenjem određen pritvor, nakon čega je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu”, zaključuju iz policije.