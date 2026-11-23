Odbrana tvrdi da je njihov dolazak u Crnu Goru unaprijed organizovan, pozivajući se na Sky i WhatsApp komunikacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Petar Lazović i Ljubo Milović su nakon hapšenja grupe za koju Specijalno državno tužilaštvo SDT tvrdi da je planirala ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ovu dvojicu Beograđana poveli u restoran na Grahovu, gdje ih je čekao Zoran Lazović, zvani Zoćo, ustvrdio je danas Janko Vukadinović u Višem sudu u Podgorici, piše "Pobjeda".

Vukadinović koji je označen kao organizator ove grupe je ustvrdio da su nakon hapšenja optuženih u ovom predmetu Belivuk i Miljković odvedeni u restoran na Grahovu a odatle u Specijalno tužilaštvo na davanje iskaza kod tadašnjeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića.

Belivuk je prema iskazu koji je dao u Specijalnom tužilaštvu krajem januara izjavio da ne poznaje osumnjičene za planiranje njegove likvidacije na tivatskom aerodromu i da za njih nikada nije čuo.

Vukadinović je kazao da je taj iskaz bio unaprijed dogovoren.

On i advokati odbrane istakli su da sve rečeno proističe iz komunikacija preko Sky aplikacije a koje su objavljene na Internetu.

Optuženi je kazao da prepisku na koju se pozvao ima i specijalni tužilac Miloš Šoškić.

U iskazu od 27. januara 2021. godine, koji je danas pročitan u sudnici uprkos protivljenju djela odbrane koja je tražila saslušanje putem video linka, Belivuk je naveo da je sa Miljkovićem u Crnu Goru došao na babine kod Radoja Zvicera.

On je naveo i da su noćili u kući vođe škaljarskog klana.

Kazao je tada da su o planiranoj likvidaciji saznali iz medija i da ga niko od nadležnih organa nije obavijestio da mu je u Crnoj Gori ugrožena bezbjednost.

Belivuk je tada rekao da nema ličnih razmirica i da nikome ne želi zlo.

Imena osumnjičenih, kako je naveo, nijesu mu bila poznata i o tim ljudima nije znao ništa.

Dodao je da je karte za povratak u Beograd kupio putem Interneta i da mu nakon neuspjelog pokušaja njegove likvidacije niko iz crnogorske policije nije sugerisao da se skloni na sigurno već da je to odlučio nakon razgovora SA Miljkovićem.

Sa druge strane, advokati Damir Lekić i Srđan Vuković danas su ukazali na komunikacije iz decembra 2020. godine za koje odbrana tvrdi da pokazuju da se dolazak Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru dogovarao još tada.

Odbrana smatra da te poruke treba ispitati kako bi se utvrdilo da li je njihov dolazak organizovan da bi se određene osobe navele da pokušaju napad.

Advokat Lekić je kazao da su dvojici Beograđana avionske karte kupila dva visoka policijska funkcionera i da je tužiocu Šoškiću poznato da o tome postoje komunikacije.

Najavio je da će odbrana precizirati za koji period treba pribaviti Skaj prepiske i da će naknadno saopštiti imena funkcionera.

Ukazao je i na komunikaciju u kojoj Petar Lazović sa Radojem Zvicerom i Ljubom Milovićem razgovara o tome šta treba uraditi i šta treba dostaviti.

Advokat Vuković je kazao da posjeduje WhatsApp prepisku dvojice policajaca u kojoj jedan drugom javlja da su karte kupljene, a zatim mu šalje snimak ekrana na kojem se one vide.

Iz te prepiske, prema njegovoj ocjeni, proizlazi da je sve unaprijed isplanirano.

Advokat Filip Ivanović, branilac Milete Jovanovića, ukazao je na razgovore sa Petrom Lazovićem o tome da li Belivuk treba lično da kupi karte na aerodromu ili da ih uzme preko interneta.

Ivanović je kazao da bi neposredno saslušanje Belivuka i Miljkovića omogućilo odbrani da ih pita o tim porukama, kao i o tome jesu li svjedoci saradnici korišćeni da podstaknu radnje koje se optuženima stavljaju na teret.

Advokat Lekić se protivio čitanju iskaza iz istrage i tražio da se Belivuk i Miljković saslušaju putem video-veze kako bi odbrana mogla da im postavlja pitanja, prenosi "Pobjeda".

Tom predlogu pridružili su se Ivanović i Vuković. Advokatica Svetlana Vujanović ukazala je na pitanje u kojem bi svojstvu dvojica Beograđana bila saslušana i kazala da se njihovi iskazi ne odnose na njenog branjenika.

“Što će oni ovdje kad nemaju ni status ni oštećenih ni svjedok”, kazala je ona.

Advokat Medojević odluku je prepustio sudu, navodeći da se iskazi ne odnose ni na njegovog branjenika.

Sudija Ivan Perović je nakon pauze saopštio da je sud odlučio da pročita iskaze iz istrage, imajući u vidu da je dolazak Belivuka i Miljkovića otežan jer su u zatvoru u Srbiji.

Dodao je da ih je moguće naknadno saslušati putem video-veze o Skaj prepiskama na koje se odbrana poziva.

Advokat Lekić je ocijenio da je čitanjem iskaza povrijeđeno načelo neposrednosti i da nijesu bili ispunjeni uslovi da se iskazi pročitaju bez saglasnosti odbrane.

Podsjetio je da je sud prihvatio Skaj komunikacije kao dokaz uprkos ranijim prigovorima branilaca, zbog čega je odbrana odbrana dovedena u situaciju da predlaže da se izvedu prepiske koje smatra važnim za ovaj predmet.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić kazao je da je Belivuk u istrazi jasno rekao da je u Crnu Goru došao kao gost Radoja Zvicera.

Ocijenio je da odbrana traži saslušanje kako bi Belivuk i Miljković dali drugačije izjave za potrebe drugog postupka.

Šoškić je potvrdio da zna da postoje komunikacije koje odbrana pominje.

Kazao je da će, po svoj prilici, predložiti njihovo izvođenje i da će pokazati kako su pribavljene. Dodao je da se dio optužnice protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića i penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja akatnića odnosi na pribavljanje koristi Belivuku i Miljkoviću njihovim dolaskom u Crnu Goru, iako su, prema njegovim riječima, predstavljali opasnost po nacionalnu bezbjednost.

Na današnji pretres nijesu došli svjedok Dejan Pejović i svjedok saradnik Hasan Turković. Policija je obavijestila sud da je pokušala da privede Pejovića, ali da ga nije pronašla na adresama iz spisa. Za Turkovića u spisima nije bilo dokaza da je primio poziv. Vukadinović je zbog ponovljenih izostanaka svjedoka tužilaštva optužio tužilaštvo za opstrukciju postupka, podsjećajući da je njemu isti prigovor upućen kada je tražio izuzeće sudije.

SDT tereti Vukadinovića da je sa pokojnim Jovanom Vukotićem krajem 2019. godine formirao kriminalnu organizaciju.

Prema optužnici, Belivuk i Miljković trebalo je da budu ubijeni krajem januara 2021. godine na tivatskom aerodromu, dok budu čekali na prijavu za let za Beograd.

Suđenje se nastavlja 10. decembra.