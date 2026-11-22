Košarkaški savez Srbije oštro reagovao na izjavu Ibona Navara o prioritetima kluba i reprezentacije. "Nije njegovo da priča o finansijama, bezobrazna je izjava"

Izvor: MN Press

Košarkaški savez Srbije oštro je osudio izjavu trenera Zvezde Ibona Navara o tome da reprezentacija ne može da bude prioritet crveno-bijelima, kao i da su klubovi ti koji plaćaju igrače.

"Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj mjeri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimjerena i, da ne kažemo, bezobrazna. Navaro bi trebalo da pokaže više razumijevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca", piše u saopštenju Saveza.

"Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze KK Crvena zvezda. Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti", takođe je navedeno.

Pozvana četvorica iz Zvezde

Selektor Srbije Dušan Alimpijević pozvao je za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. četvoricu igrača Zvezde - Dejana Davidovca, Ognjena Dobrića i Vojina Medarevića. Oni će igrati za "orlove" u mečevima protiv Litvanije (26. novembra) i Italije (29. novembra).

Njihov tim će prije toga u utorak igrati meč Evrolige protiv Virtusa u Beogradu.

Šta je Navaro rekao o reprezentaciji?

Poslije pobjede protiv Cibone, trener Zvezde Ibon Navaro otvorio je temu utakmica reprezentacije usred sezone i zgusnutog rasporeda Evrolige.

"Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško."

Španac je govorio u dahu.

"Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", kazao je trener crveno-bijelih.