Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države rade na postizanju šireg primirja između Ukrajine i Rusije.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države rade na postizanju šireg primirja između Ukrajine i Rusije. Cilj je proširiti ranije humanitarne dogovore koji su omogućili evakuaciju civila iz ratom pogođenih područja.

Tramp je u razgovoru za Foks Njuz istakao ulogu prve dame Melanije Tramp u prethodnim humanitarnim inicijativama. Prema njegovim riječima, Vašington sada pokušava sličan model da primijeni na znatno većem području.

Tramp: Radimo na primirju većih razmjera

„Bilo je predivno. Bilo je to primirje. Ljudi su evakuisani iz gradova i naseljenih područja, što im je vjerovatno spasilo živote. Sada radimo na verziji toga u većim razmjerama“, rekao je Tramp.

Američki predsjednik nije iznio pojedinosti o tome kako bi novo primirje trebalo da funkcioniše, na koja bi se područja odnosilo, niti da li su Rusija i Ukrajina već pristale na američki predlog.

Tramp je pohvalio i Melaniju Tramp zbog njenog učešća u humanitarnim inicijativama i saradnje sa zvaničnicima i posrednicima uključenim u evakuacije civila.

„Sada prelazimo na širi format“, poručio je američki predsjednik.

Melanija Tramp želi primirje do Božića

Njene izjave uslijedile su nakon što je Melanija Tramp u petak, 20. novembra, izrazila nadu da bi Ukrajina i Rusija mogle da postignu novi sporazum o primirju do Božića.

Prva dama SAD rekla je da su pregovori u toku i da bi mogli brzo da donesu rezultate ukoliko obje strane pokažu spremnost na dogovor. Nije otkrila pojedinosti o pregovorima niti moguće uslove primirja.

Ukrajina predložila evakuacije iz okupiranih područja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je objavio ažurirani spisak okupiranih naselja u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti iz kojih Kijev želi da organizuje humanitarnu evakuaciju civila.

Ukrajina je spisak dostavila svom ombudsmanu za ljudska prava i američkoj strani. Predlog se nadovezuje na raniju lokalnu humanitarnu evakuaciju iz grada Oleški u Hersonskoj oblasti.

U Hersonskoj oblasti Kijev predlaže evakuaciju iz Radenska, Kostogrizova, Hole Pristani, Stare Zburivke, Nove Zburivke, Hladkivke, Velikih Kopanja, Kardašinke i Velike Kardašinke.

Na spisku naselja u Zaporoškoj oblasti nalaze se Majačka, Zlatopil, Dniprorudne, Kamjanske, Verhnja Krinica i Vasilivka.

Zelenski je ranije odbacio zaseban ruski predlog humanitarne operacije u Kostjantinivki, gradu u Donjeckoj oblasti oko kojeg se vode borbe. Tvrdio je da Moskva na taj način želi da prikrije premeštanje svojih snaga.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika, takva operacija omogućila bi ruskoj vojsci da zamijeni jedinice na frontu i nastavi napredovanje prema Kramatorsku i Slovjansku.

Vašington želi dogovor do početka januara

Trampova administracija nastoji da postigne sporazum o završetku rata do početka januara, pre nego što demokrate preuzmu većinu u oba doma američkog Kongresa.

Demokrate bi trebalo da preuzmu kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom nakon pobede na izborima održanim 3. novembra, što bi moglo da promeni političke okolnosti u kojima Tramp vodi pregovore.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner poslednjih su nedelja na sastancima u Abu Dabiju, Moskvi, Dablinu i Berlinu pokušavali da ubrzaju pregovore i postignu dogovor u zadatom roku.

Takav pristup izaziva zabrinutost u Kijevu, gde strahuju da bi američka administracija mogla da pojača pritisak na Ukrajinu da prihvati uslove koje smatra nepovoljnima.

Zelenski traži konkretne rezultate pregovora

Zelenski je u subotu poručio da naredni krug četvorostranih pregovora između Ukrajine, Evrope, Rusije i SAD mora da donese konkretne rezultate, uključujući razmjenu svih ratnih zarobljenika po principu „svi za sve“.

Ukrajinski predsjednik naglasio je da pregovori moraju da donesu i konkretne korake ka završetku rata. Dodao je da termin sastanka zavisi od Vašingtona, koji još treba da utvrdi dnevni red.

Zelenski je pritom optužio Moskvu da pokušava da odugovlači pregovore. Datum narednog sastanka četiri strane još nije utvrđen.