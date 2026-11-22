Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša kritikovao je ekonomsku politiku Vlade Crne Gore, ocjenjujući da dosadašnje mjere nijesu doprinijele suzbijanju inflacije, već su dodatno uticale na rast cijena.

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Kako je naveo u objavi na mreži X, jedan od ključnih problema predstavlja velika uvozna zavisnost Crne Gore, uz izostanak konkretnih aktivnosti na jačanju domaće proizvodnje.

„Naprotiv, Crna Gora bilježi nikad veći spoljnotrgovinski deficit zbog čega je uvezena inflacija sve veća i veća i vlast ćuti“, poručio je Mugoša.

On ističe da se na rast cijena, osim evropske inflacije, odražavaju i troškovi transporta, kao i marže u lancima snabdijevanja. Smatra da Vlada ne posvećuje dovoljno pažnje unapređenju konkurentnosti domaće proizvodnje, već podstiče potrošnju koja se dominantno usmjerava na uvozne proizvode.

„Vlada ne interesuje jačanje konkurentnosti domaće proizvodnje nego samo potrošnja koja dominantno ide na kupovinu uvoznih proizvoda, čime se finansiraju ekonomije drugih zemalja“, naveo je on.

Kao jedan od uzroka dodatnog poskupljenja Mugoša vidi i ekonomske mjere kojima se tokom prethodnih godina podsticala domaća potrošnja, što, prema njegovoj ocjeni, kroz inflaciju tražnje vrši dodatni pritisak na cijene.

Ukazuje i na posljedice ukidanja doprinosa, zbog čega, kako tvrdi, u budžetu nedostaju stotine miliona eura sigurnih i namjenskih prihoda. Istovremeno, vlast povećava snižene stope PDV-a, akcize i uvodi nove, što se direktno odražava na troškove potrošača.

Mugoša je kritikovao i najave novih mjera za kontrolu formiranja cijena, koje bi se primjenjivale u slučaju da inflacija u Crnoj Gori bude veća nego u eurozoni.

„I onda, kako kaže, kada su sa tri strane doprinijeli ogromnom rastu cijena sada najavljuju 'spasonosno' rješenje koje će se odnositi na formiranje cijena u privredi kada inflacija u Crnoj Gori bude veća od inflacije u Eurozoni“, istakao je Mugoša, podsjećajući da je inflacija u Crnoj Gori tokom posljednje tri godine bila viša nego u eurozoni.

On je podsjetio da je mogućnost privremenih intervencija na tržištu predviđena evropskom regulativom, ali i da Crna Gora već nekoliko godina ima Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

„A osim toga, već par godina imamo Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi“, naglasio je.

Mugoša je podsjetio da je prilikom usvajanja tog zakona prihvaćen amandman poslanika Evropskog saveza, kojim su definisane kategorije proizvoda na koje se ograničenja mogu odnositi, kao i mehanizmi za njihovu primjenu.

„Privremene mjere ograničavanja cijena proizvoda su: određivanje najvišeg nivoa cijena, snižavanje cijena na određen nivo, regulisanje marže i dr.“, naveo je on.

Dodao je da se zakonske odredbe odnose na prehrambene artikle, sredstva za ličnu higijenu, dječju hranu i opremu, sredstva za ogrijev, kućnu hemiju i druge proizvode od značaja za svakodnevni život građana.

„Prema tome, potrebne su ozbiljne sistemske fiskalne i ekonomske mjere a ne šminkanje kompleksne realnosti“, zaključio je Mugoša.