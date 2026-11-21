U javnosti se u poslednje vrijeme sve više priča o navodnom razvodu Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića, što je mnoge podsjetilo na period kada je glumac bio u braku sa novinarkom Natašom Milovanović.

Izvor: Lepa i Srecna

U javnosti se u poslednje vrijeme sve više priča o navodnom razvodu glumačkog para Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića. Dok se njih dvoje o tome ne oglašavaju, mnogi su se ponovo prisjetili detalja iz Vojinovog privatnog života prije braka sa Slobodom.

Naime, malo je poznato da je slavni glumac, prije nego što je uplovio u brak sa Slobodom, sa kojom ima bliznakinje Veru i Milu, već jednom stao na ludi kamen i to sa nekadašnjom voditeljkom Natašom Milovanović.

Ovako izgleda Nataša:

Riječ je o novinarki koju domaća publika pamti iz perioda kada je radila na nekadašnjem Trećem kanalu RTS-a, gdje je vodila program zajedno sa Duškom Vučinić.

Nedugo nakon razvoda od glumca, Nataša je donijela odluku da napusti Srbiju i preseli se u Francusku, gdje je započela novo životno poglavlje i pronašla sreću pored novog partnera.

"Vrlo sam zaljubljena i u stabilnoj vezi. Ljubav je za mene uvijek ispred posla. Kvalitetna veza sa nekim ko nije iz javnog života, i ko, čak, nije dugo ovdje ni živio, a stariji je od mene koju godinu, jeste, moram priznati, pravo osvježenje za mene", rekla je tada Nataša.

Iako se već godinama ne pojavljuje u medijima i ne daje izjave, veoma je aktivna na društvenim mrežama. Njene objave svjedoče da i dalje izgleda sjajno, kao i da je ostala u veoma bliskim prijateljskim odnosima sa voditeljkom Irinom Vukotić i pjevačicom Aleksandrom Radović.

Podsjetimo, Sloboda je svojevremeno otkrila da je Vojina upoznala kada je imala samo 17 godina.

"Vojina znam još od svoje 17. godine, kada smo zajedno snimali jedan studentski film. Beskrajno je duhovit i divan čovjek", rekla je glumica i dodala:

"Sjećam se da smo na snimanju serije proveli i njegov poslednji momački dan, jer se narednog dana oženio. Uživali smo i sjajno se zabavili".