Liverpul je demolirao Mančester Junajted rezultatom 4:0, gurnuvši ga ka ispadanju iz lige

Izvor: (AP Photo/Jon Super)

Mančester Junajted ostaće u zoni ispadanja i nakon dolaska novog trenera Maurisija Poketina, jer je na njegovom debiju protiv Liverpula ekipa doživjela potpuni brodolom - poraz 4:0. Već u osmom minutu je Junajted ostao sa desetoricom na terenu zbog isključenja Francuza Lenija Joroa i tako je od početka do kraja sve išlo nizbrdo za "crvene đavole".

Za samo 13 minuta Liverpul je odlučio pitanje pobjednika, jer je u tom vremenu Dominik Soboslaj pogodio iz slobodnog udarca, a Florijan Virc iz komplikovane pozicije, udarcem o prečku. Poslije tog trenutka Junajted je nekako došao do daha, ali nedovoljno da izbjegne i treći gol "Redsa" - postigao ga je Rio Ngumoa na dodavanje Bredlija Barkole u 66. munutu. A da sve bude još teže za Junajted pobrinuo se Viktor Munjoz, golom za konačnih 4:0 u 82. minutu, "matom" u situaciji "jedan na jedan" sa golmanom Junajteda Seneom Lamensom.

Liverpul je ovom pobjedom obradovao navijače dok su skandirali Junajtedu da "ispada iz lige" i ujedno zauzeo četvrto mjesto na tabeli, sa sedam bodova manje od dominantnog lidera, Arsenala. Sa druge strane, Junajted je pretposlednji na tabeli sa samo bodom više od poslednjeplasiranog Kristal Palasa.