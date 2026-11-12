Netfliks snimio dokumentarac o Raselu Brendu: Gledaoci zgroženi gnusnim detaljima (Video)

Netfliks objavljuje dokumentarac o Raselu Brendu nakon presude za silovanje

Izvor: YouTube/GMTV

Netfliks će 13. novembra prikazati dokumentarni film "Russell Brand: Open Secret", koji se bavi životom, karijerom i padom britanskog komičara i glumca Rasela Brenda koji je osuđen na robiju zbog silovanja i se*sualnih napada.

Javnost i dalje zgroženo čita detalje sa suđenja koje je nedavno održano, ali i bolne ispovjesti njegovih žrtava, a striming gigant najavljuje da ćemo u dokumentarnom filmu vidjeti šta je prethodilo sudskom procesu.

U opisu dokumentarca stoji da prati Brendov put od popularnog komičara i filmske zvijezde, preko političkog aktivizma, do Jutjub karijere, tokom koje je postao poznat i po širenju teorija zavjere.

Njegova transformacija, kao i niz događaja koji su prethodili sudskom procesu, biće predstavljeni kroz svjedočenja i dokumentarni materijal.

Pogledajte:

Netfliksov dokumentarac o Raselu Brendu Izvor: Netflix

(MONDO)