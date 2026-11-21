Novi film 'Sam u kući' donosi povratak Mekolija Kalkina u ulozi Kevina.

Izvor: Youtube printscreen/ ABC CINEMA

Mekoli Kalkin vraća se ulozi Kevina Mekalistera u novom nastavku kultnog božićnog filma "Sam u kući". Prema pisanju TMZ-a, glumac je pristao ponovo glumiti lik koji ga je proslavio prije više od tri decenije.

Kako prenosi TMZ, pozivajući se na Puck, Kalkin je godinama oklijevao da se vrati u serijal, ali je nedavno promijenio mišljenje. Ovog ljeta sastao se sa direktorom Diznija Davidom Grinbaumom kako bi razgovarali o novom filmu.

Na razvoju projekta radiće Set Rogen i njegov dugogodišnji saradnik Evan Goldberg. Radnja novog nastavka zasad nije poznata.

Vidi opis Veliki povratak posle više od tri decenije: Mekoli Kalkin ponovo kao Kevin u novom nastavku filma "Sam u kući" Sam u kući policajac Sam u kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Casey-Joesph O'Donnell/ printscreen Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: YouTube/ Great Mood Territory Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: YouTube/ Great Mood Territory/printscreen Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: YouTube/Home Alone Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: YouTube/Home Alone Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: YouTube/Home Alone Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: YouTube/DinkyFLIX/screenshot Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: YouTube/ Movieclips Trailers Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube/Christmas365 Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: YouTube/ AnareahRubbers Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: YouTube/JimmyKimmel Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 17 / 17

Glumac je prošle godine govorio o mogućnosti povratka u serijal i otkrio da je već razradio vlastitu ideju za nastavak. "Imam jednu ideju koju sam razradio", rekao je tada.

"U njoj sam ili udovac ili razveden. Sam odgajam dijete i mučim se sa roditeljstvom. Previše radim, ne posvećujem mu dovoljno pažnje i klinac se naljuti na mene pa me zaključa izvan kuće. Sin me ne pušta unutra i on je taj koji postavlja zamke", ispričao je.

Prema toj zamisli, Kevin više ne bi bio dječak koji brani kuću od provalnika, već otac koji pokušava ponovo da uspostavi odnos sa sinom. "Kuća je zapravo metafora za naš odnos“, objasnio je Kalkin i dodao da bi njegov lik morao "ponovo da se izbori za mjesto u sinovom srcu".

"To je ukratko moja ideja. Nijesam protiv povratka, samo čekam pravi projekat“, rekao je.

Zasad nije poznato hoće li se novi film zasnivati na toj ideji.

Home Alone (1990)- House Party Izvor: YouTube

Povratak nakon više od 30 godina

Kalkin je prvi put glumio Kevina Mekalistera u filmu „Sam u kući“ iz 1990. godine, koji je postao jedan od najpoznatijih božićnih filmova svih vremena.

Ulogu je ponovio 1992. godine u nastavku "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku", u kojem Kevin ponovo ostaje odvojen od porodice, ovog puta u Njujorku.

Nakon toga snimljena su još četiri filma iz serijala, ali ni u jednom Kalkin nije glumio. Posljednji, „Home Sweet Home Alone“, objavljen je 2021. godine na platformi Disney+.

Novi nastavak označiće njegov povratak ulozi Kevina Mekalistera nakon više od tri decenije. Datum početka snimanja i izlaska filma još nije objavljen.