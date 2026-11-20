Supruga Rasela Brenda, Lora Galager, viđena ispred zatvora nakon što je pročitala njegovu poruku. Policija istražuje moguće prekršaje.

Izvor: YouTube/GMTV

Supruga Rasela Brenda, Lora Galager, posjetila je u sredu osramoćenog komičara u zatvoru, dvije nedelje nakon što je osuđen za silovanje i s*ksualno zlostavljanje.

Uslikana je ispred zatvora sa niskim stepenom obezbjeđenja "HMP Litlhej" u Kembridžširu, u Engleskoj, u kaputu od tvida, sa braon šalom, u plavim farmerkama i crnim "Najki" patikama.

Galagerova je kosu vezala u punđu, a pri izlasku iz ustanove u rukama je nosila fasciklu sa dokumentima. Ovu 39-godišnjakinju pratio je njihov telohranitelj Džo Mekan, koji ju je odvezao automobilom nakon nadzirane posjete.

Jedan izvor je za "San" izjavio da je Galagerova "izgledala pomalo potreseno" dok je izlazila iz zatvora.

"Zatvor je prilično sumorno mjesto i djelovalo je kao da je surova realnost situacije u kojoj se njen muž nalazi počela da dopire do nje", dodao je insajder. Galagerova i Brend su u braku od avgusta 2017. godine i imaju troje djece: Mejbel (10), Pegi (8) i sina rođenog 2023. godine.

Tokom vikenda, Galagerova, koja je stajala uz Brenda tokom četvoronedeljnog suđenja za silovanje, pročitala je saopštenje u ime svog zatvorenog supruga u njihovom podkastu "Sandej servis vit d Brends".

"Kao što znate, nisam kriv za djela zbog kojih sam zatvoren, tako da se dešava nešto čudno. Dobra vijest je da je Hristos sa nama kada ga izaberemo, a ja to činim", glasila je poruka. "Zatvoren sam u HMP Litlheju, 'litl' kao mali, i 'hej' kao 'hej, nalazim se u najvećem zatvoru za s*ksualne prestupnike u Evropi'", nastavila je Galagerova sa čitanjem.

Svojim riječima, Galagerova je potvrdila da je razgovarala sa Brendom i rekla da je on "dobro" i da se "moli".

Portparol britanskog premijera Kira Starmera otkrio je da policija "hitno istražuje" njegovu poruku iz zatvora. "Očekujemo da budu preduzete mjere ukoliko se utvrdi da je prekršio pravila", rekao je portparol u ponedeljak, napominjući da je "zatvorenicima strogo zabranjeno davanje izjava" iz zatvora i da "ne mogu zaobići ova pravila tako što će neko drugi objaviti njihove komentare".

Brend je 5. novembra proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualno zlostavljanje.

Četiri dana kasnije osuđen je na 10 godina i šest mjeseci zatvora. Glumac poznat po filmu "Preboljeti Saru Maršal", koji je negirao sve optužbe protiv sebe najprije je bio u pritvoru u zatvoru „HMP Vondsvort", prije nego što je prebačen u "HMP Litlhej", u kojem navodno boravi oko 1.200 muških s*ksualnih prestupnika.

Ovaj zatvor Brendu nudi mogućnost da učestvuje u fudbalskoj ligi, igra društvene igre, pohađa časove origamija i pjeva u horu, a posjeduje i kuglanu u zatvorenom prostoru, dvije teretane i nekoliko sportskih sala.