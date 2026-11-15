"Nazivao me je djetetom": Žrtva Rasela Brenda otkrila identitet, želi promjenu zakona o starosnoj granici

Brend je u ponedeljak osuđen na deset i po godina zatvora po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualni napada

Izvor: YouTube/GMTV

Žena koja tvrdi da ju je Rasel Brend silovao kada je imala 16 godina odlučila je da se odrekne prava na anonimnost i javno progovori o slučaju, ali i kampanji koju vodi za postepeno povećanje starosne granice za seksualni pristanak. O tome je govorila u intervjuu za "Sandej tajms".

Mia Later bila je jedna od šest žena koje su 2023. godine iznijele optužbe protiv britanskog glumca i komičara u okviru istraživanja koje su sproveli "Tajms", "Sandej tajms" i Kanal 4. Tada je u medijima bila predstavljena pod pseudonimom "Alis", dok je Brend negirao optužbe.

Nijedna od žena koje su učestvovale u medijskoj istrazi iz 2023. godine nije bila među podnosiocima prijava u nedavnom krivičnom postupku protiv Brenda.

O slučaju i predlogu za promjenu zakona govorila je i ministarka Luiz Hejg, koja smatra da bi promjena starosne granice za seksualni pristanak predstavljala "ogroman korak", ali da predlog zaslužuje ozbiljno razmatranje.

Za "Sandej tajms" je navela i da je "odvratno" što je tokom dvehiljaditih postojala kultura koja je normalizovala i slavila poznate ličnosti koje su ulazile u odnose sa tinejdžerkama.

Podsetimo, Brend je u ponedeljak osuđen na deset i po godina zatvora po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualni napad. Oslobođen je po dvije tačke optužnice za silovanje i jednoj za pokušaj nepristojnog napada.

Mia Later odlučila da javno iznese svoju priču

Later je prvobitno svoje optužbe protiv Brenda opisivala kao seksualni napad, što je tako predstavljeno i u medijskom istraživanju iz 2023. godine. Međutim, sada taj događaj naziva silovanjem.

Ispričala je da je imala 16 godina kada je upoznala Brenda, koji je tada imao 30. Do njihovog susreta došlo je dok se vraćala kući iz kupovine, a on je u tom periodu radio na televiziji MTV.

"Mislim da je ljude moja priča toliko pogodila zbog razlike u godinama i očigledne neravnoteže u moći", rekla je Later.

Prema njenim tvrdnjama, Brend joj je govorio da njihovu vezu mora da krije od školskih drugova, dok ju je pred svojom pratnjom navodno nazivao djetetom. Pred kraj njihovog odnosa došlo je do seksualnog nasilja.

Later sada želi da se uvede postepeno ograničenje starosne granice za seksualni pristanak, kojim bi se zabranili odnosi između odraslih osoba i maloljetnika od 16 i 17 godina.

"Ne želim da kriminalizujem tinejdžere koji imaju seks jedni sa drugima. Ako imate između 16 i 18 godina, čini se razumnim da možete imati veze jedni sa drugima, i tinejdžeri će ih uvijek imati. Ali... ako imate trideset, četrdeset i pedeset godina i pokušavate da imate vezu sa nekim mlađim od 18, to bi trebalo da bude krivično djelo.", objasnila je.

Kako je dalje istakla, namjerava da nastavi sa krivičnim postupkom, jer želi da se u potpunosti posveti kampanji za promjenu zakona. Osim toga, navela je da je Tužilaštvo odlučilo da je ne uključi u krivično suđenje protiv Brenda, ali da je policija želela da učestvuje u eventualnom naknadnom postupku.

Iz Metropolitanske policije saopštili su da su istragu pokrenuli u januaru 2026. godine, nakon što su primili prijavu za silovanje.

"Detektivi su zatražili savjet od Krunskog tužilaštva kako bi utvrdili kako je najbolje da postupe, a policajcima je rečeno da su potrebne dodatne informacije pre nego što se donese odluka o podizanju optužnice. Ova istraga je i dalje u toku. Razumijemo da je odlaganje bilo uznemirujuće za ovu žrtvu-preživelu. Međutim, naš fokus je bio na iznošenju najboljih mogućih dokaza", navedeno je u saopštenju.

Portparol Krunskog tužilaštva poručio je da će nastaviti blisku saradnju sa istražiteljima, pružati im savjete i raditi na tome da slučajevi budu rješavani što je brže moguće.

(BBC/MONDO)