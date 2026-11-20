Džejla Ramović i Jakov Jozinović udružili su glasove u emotivnom duetu "Suze", pjesmi koja je već privukla veliku pažnju publike u regionu.

Izvor: Youtube printscreen/Jakov Jozinovic

Mlade muzičke zvijezde Džejla Ramović i Jakov Jozinović udružili su glasove u duetskoj pjesmi "Suze", koja donosi jednu od najzanimljivijih muzičkih saradnji na regionalnoj sceni.

Iako je vest o njihovom zajedničkom projektu sada u centru pažnje, ideja o saradnji rodila se mnogo ranije.

Kada su naime, prije nekoliko mjeseci na Jakovljevom koncertu zajedno sa Matijom Cvekom izveli pjesmu "Trebaš li me", publika je imala priliku da čuje koliko se njihovi glasovi dopunjuju, te da se na samoj sceni stvorila neka vrsta muzičke magije.

Pogledajte kadrove iz novog spota:

Dok su mnogi priželjkivali nastavak ove muzičke priče, Džejla i Jakov već su imali nešto mnogo konkretnije u planu, zajedničku pjesmu.

U realizaciji ideje važnu ulogu imao je upravo Matija Cvek, Jakovljev blizak prijatelj i jedan od muzičara koji su od početka verovali u njegov potencijal. Zajedno sa Josipom Palametom napisao je muziku i tekst za "Suze", a aranžman je povjeren Mahiru Sarihodžiću.

"Oduvijek sam želio da jednog dana sa Džejlom uradim duet, oduvijek sam mislio o tome da napravimo nešto zajedno. Ona je zaista nestvarna pjevačica, ima posebnu emociju u glasu i način na koji interpretira pjesme me oduševljava. Odmah sam osetio da bismo mogli da napravimo nešto lijepo i posebno. 'Suze' su upravo to, pjesma u koju smo unijeli mnogo emocija i kojoj se zaista radujem", izjavio je Jakov nakon sto je duet realizovan.

Izvor: Youtube printscreen/Jakov Jozinovic

Džejla, s druge strane, koja je od početka podržavala Jakovljev muzički put, takođe je prepoznala da njihova zajednička energija može da preraste u nešto više od jednog koncertnog trenutka.

"Jakova podržavam i navijam za njega od prvog dana. Vjerujem da je izuzetno talentovan i da, kao rijetko ko, ima ono nešto posebno što publika prepoznaje i jednostavno obožava. Još kada smo zajedno zapjevali na njegovom koncertu u Sava centru, osjetila sam koliko nam se energije i glasovi lijepo uklapaju. Ta emocija koju smo tada podijelili sa publikom bila je nešto što smo željeli da prenesemo i u zajedničku pjesmu. Presrećna sam što su nastale 'Suze' i jedva čekam da čujemo reakcije maše publike", iskrena je bila Džejla.

Pogledajte spot Džeje i Jakova:

Džejla Ramović & Jakov Jozinović - Suze (Official video) Izvor: YouTube

Pod dirigentskom palicom režisera Luke Sepčića za spot je odabran prelijep ambijent dvorca Pejačević u Slavoniji, čija raskošna arhitektura i posebna atmosfera dodatno naglašavaju emotivnu priču pjesme od koje se očekuje da če muzički obilježiti kraj ove godine.

A kako Jozinovic 24. novembra ide u sarajevsku Skenderiju, dok ga 28. i 29. novembra očekuju dva velika koncerta u Beogradskoj areni, pitanje koje se nameće jeste, hoće li Džejla biti Jakovljeva specijalna gošća na nekom od ovih koncerata?

Iz menadzerskog tima ove dve mlade zvijezde za sada nema takvih potvrda, ali jedno je, međutim, već izvjesno, Džejla i Jakov nisu samo snimili duet. Pretvorili su jedan lijep muzički trenutak u saradnju koja počiva na iskrenoj podršci i prepoznavanju talenta.