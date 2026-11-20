Američka košarkašica Džejlin Šerod (Jaylyn Sherrod) novo je pojačanje ženskog košarkaškog kluba, a u plavo-bijeli dres stiže sa značajnim međunarodnim iskustvom i osvojenim WNBA prstenom iz 2024. godine sa ekipom Njujork Libertija.

Izvor: ŽKK Budućnost Podgorica

Šerod ima 25 godina i igra na poziciji plejmejkera. Odlikuju je izuzetna brzina, agresivnost u odbrani i izražene liderske sposobnosti, zbog čega predstavlja značajno pojačanje za ekipu.

Tokom dosadašnje profesionalne karijere nastupala je u WNBA ligi, gdje je branila boje Njujork Libertija, Minesota Linksa, Atlanta Drima i Sijetl Storma. Posebno se ističe i njena univerzitetska karijera na Univerzitetu Kolorado, gdje je ostavila dubok trag i postala rekorderka programa po broju utakmica u kojima je bila starter.

Dolazak košarkašice sa WNBA iskustvom i šampionskim prstenom predstavlja važan korak za plavo-bijele, koje će u novoj sezoni dobiti dodatnu energiju, brzinu i kvalitet u organizaciji igre.