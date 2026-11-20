Policija je u okviru akcije kodnog naziva „BOSS“ sprovela aktivnosti na više lokacija u Crnoj Gori, a zbog sumnje na krijumčarenje procesuirane su tri osobe, od kojih je jedna lišena slobode.

Izvor: Uprava policije

Tokom pretresa oduzeto je 47.025 eura u gotovini, kao i šest vozila.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, pretresi su juče obavljeni na dvije lokacije u Bijelom Polju, gdje su pregledane porodične kuće i pomoćni objekti. Tom prilikom uhapšen je D. Š., zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje.

U objektima koje koristi ovo lice pronađen je novac u iznosu od 47.025 eura, koji je privremeno oduzet radi daljih provjera.

Policija je, takođe, oduzela šest vozila: Volkswagen i Hyundai, dva teretna vozila marke Mercedes, ATV marke CF Moto, kao i motocikl Kawasaki namijenjen kros vožnji. Vozila će biti predmet daljih zakonskih provjera.

U okviru istog predmeta ranije je procesuiran i K. B., zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Osim toga, tokom pretresa kuće i pomoćnih objekata u vlasništvu R. K. u Petnjici pronađena su 37 komada municije kalibra 9 mm, za koje nije postojala odgovarajuća dokumentacija.

Iz Uprave policije navode da je o ovom slučaju obaviješten državni tužilac, koji je naložio da municija bude upućena Forenzičkom centru u Danilovgradu radi vještačenja.

Aktivnosti u okviru predmeta „BOSS“ sprovedene su i na području Berana, Tuzi, Podgorice, Ulcinja i Nikšića, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije.

Tokom postupanja izuzeta je dokumentacija iz više veterinarskih ambulanti, kao i iz dvije privredne kompanije sa teritorije Nikšića. Policijski službenici su obavili razgovore sa građanima i odgovornim licima, o čemu su sačinjeni službeni zapisnici.

Prikupljeni materijali biće predmet daljih analiza, provjera i vještačenja, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom, zaključeno je u saopštenju Uprave policije.