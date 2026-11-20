Ponosni otac Saša Kovačević proslavio je rođenje sina Aleksa, odvevši suprugu i bebu u njihov luksuzni dom u Beogradu.

Izvor: Instagram printscreen

Supruga pjevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, porodila se 16. novembra i na svijet donijela zdravog dječaka, kojem su srećni roditelji dali ime Aleksa.

Ponosni otac juče je došao po suprugu i naslednika u bolnicu, odakle ih je odvezao u njihov luksuzni penthaus u Beogradu.

Pogledajte fotografije Saše sa sinom:

Saša se tim povodom kratko oglasio za medije i otkrio u kakvom su stanju mama i beba.

"Mama i beba su super, kreće uživanje", poručio je Saša Kovačević dok je nabavljao poslednje potrepštine za sina.

Podsjetimo, pjevač je nedavno sa pratiocima podijelio i prve zajedničke fotografije sa Zoranom i bebom, uz dirljivu poruku upućenu supruzi.

"Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lijepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donijela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umijem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom dijelim ovaj život. Uvijek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša djeca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja", napisao je Kovačević.

Ovako je Saša proslavio rođenje sina: