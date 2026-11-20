Iz Vrhovnog suda ističu da su uz odgovor dostavili i odluke Sudskog savjeta o razrješenju Popović sa funkcije predsjednice Apelacionog suda i prestanku njene sudijske funkcije, kao i odluku Vrhovnog suda o obustavljanju postupka zbog prestanka sudijske funkcije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovni sud Crne Gore odbacio je tvrdnje objavljene na portalu „Vijesti“ da nije odgovorio na dva zahtjeva Tužilačkog savjeta u vezi sa pribavljanjem mišljenja o stručnim sposobnostima Mirjane Popović, koja se prijavila na konkurs za specijalnu tužiteljku.

Reagujući na tekstove pod naslovima „Vrhovni sud minirao prijavu Popović za dolazak u SDT“ i „Zbog mišljenja obustavljen izbor Popović u SDT“, iz te institucije poručili su da su navodi o njihovom nepostupanju netačni i suprotni zvaničnoj dokumentaciji.

Kako su pojasnili, nakon što je u avgustu stigao zahtjev Sekretarijata Tužilačkog savjeta, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić sazvala je Proširenu sjednicu tog suda. Nakon održane sjednice, Tužilačkom savjetu upućen je odgovor u kojem je navedeno da ne postoji zakonski osnov za davanje mišljenja o stručnim sposobnostima Popović, jer ona u tom trenutku više nije imala status sudije.

„Tvrdnja da Vrhovni sud 'dva puta nije odgovorio na dopise Tužilačkog savjeta' činjenično je netačna i direktno suprotna sadržini zvaničnih akata koji su dostavljeni Tužilačkom savjetu“, navodi se u reagovanju.

Iz Vrhovnog suda ističu da su uz odgovor dostavili i odluke Sudskog savjeta o razrješenju Popović sa funkcije predsjednice Apelacionog suda i prestanku njene sudijske funkcije, kao i odluku Vrhovnog suda o obustavljanju postupka zbog prestanka sudijske funkcije.

Dodaju da je predsjednica Vrhovnog suda odgovorila i na ponovljeni zahtjev predsjednika Tužilačkog savjeta Milorada Markovića, koji je upućen u oktobru, te da su tom prilikom dodatno obrazloženi pravni osnov i nadležnosti Proširene sjednice, prenose „Vijesti“.

„Dakle, Vrhovni sud je postupio po oba zahtjeva Tužilačkog savjeta, dostavio pisane odgovore i relevantnu dokumentaciju, uz jasno obrazložen pravni stav“, ističe se u saopštenju.

U obrazloženju svog postupanja, Vrhovni sud ukazuje na član 19 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, kojim su, prema propisu važećem u vrijeme raspisivanja konkursa, utvrđeni organi nadležni za davanje mišljenja o stručnim sposobnostima kandidata, u zavisnosti od njihovog profesionalnog statusa.

Prema njihovom tumačenju, Proširena sjednica Vrhovnog suda može dati mišljenje za kandidata koji ima status sudije, ali ne i za osobu koja je tu funkciju ranije obavljala.

Iz te institucije podsjećaju da je Popović sudijska funkcija prestala u aprilu, dok je konkurs za izbor specijalnog tužioca raspisan u julu ove godine.

„Poštovanje granica zakonske nadležnosti nije pitanje izbora, već obaveza svakog državnog organa. Suprotno postupanje predstavljalo bi prekoračenje zakonskih ovlašćenja i moglo bi dovesti u pitanje zakonitost donijetog akta“, poručili su iz Vrhovnog suda.

Posebno su naglasili da je odlučivanje o ispunjenosti uslova i kriterijuma kandidata za specijalnog tužioca, kao i donošenje odluke po javnom oglasu, isključiva nadležnost Tužilačkog savjeta.

Zbog toga odbacuju odgovornost za obustavljanje postupka izbora Popović, ističući da je riječ o odluci drugog nadležnog organa.

Podsjećamo, „Vijesti“ su objavile da je Tužilački savjet obustavio postupak izbora bivše predsjednice Apelacionog suda Mirjane Popović, koja se tokom ljeta prijavila na javni oglas za specijalnu tužiteljku. Kao razlog navedeno je to što Vrhovni sud nije dostavio mišljenje o njenom radnom iskustvu, kvantitetu i kvalitetu rada.

Na kraju reagovanja, Vrhovni sud je poručio da poštuje pravo medija na kritičko izvještavanje o radu pravosuđa, ali i da očekuje da objavljene informacije budu zasnovane na potpunim i provjerenim činjenicama.