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Uhvaćena u Vinkovcima kod Jakova Jozinovića: On na bini, a kamera snimila pjevačicu u publici (Video)

Uhvaćena u Vinkovcima kod Jakova Jozinovića: On na bini, a kamera snimila pjevačicu u publici (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Jakov je nastupao u Vinkovcima, a Džejla je tom prilikom snimljena u publici.

Uhvaćena u Vinkovcima kod Jakova Jozinovića: On na bini, a kamera snimila pjevačicu u publici Izvor: MONDO

Džejla Ramović i Jakov Jozinović već neko vrijeme privlače pažnju javnosti zbog priča da su u emotivnoj vezi, iako ni jedno ni drugo do sada nisu željeli da komentarišu svoj odnos.

Nakon što su nedavno zajedno viđeni na proslavi Aleksandre Prijović u Beogradu, sada se pojavio još jedan snimak koji je ponovo pokrenuo priče o njihovoj bliskosti.

Jakov je nastupao u Vinkovcima, a Džejla je tom prilikom snimljena u publici. Pjevačica je koncert pratila u društvu njegovih prijatelja, a snimak je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama.

Pogledajte:

@jakov.fpplus sa njom su bile jakovljevi drugarice#dzejlaramovic#jakovjozinovic#dzejlaijakov#viral#xyzbca♬ original sound - Jakov fp.💓



"Šta li si kod mene zavolela?!"

Jakov i Džejla uhvaćeni su nedavno i na Prijinoj proslavi, a snimak od te večeri osvanuo je na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju.

Kako se vidi u priloženom, Jakov nije prestajao da gleda u Džejlu, dok im je Nina Badrić pjevala na uvce.



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Tagovi

Jakov Jozinović Džejla Ramović

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