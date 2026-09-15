Uhvaćena u Vinkovcima kod Jakova Jozinovića: On na bini, a kamera snimila pjevačicu u publici (Video)

Jakov je nastupao u Vinkovcima, a Džejla je tom prilikom snimljena u publici.
Džejla Ramović i Jakov Jozinović već neko vrijeme privlače pažnju javnosti zbog priča da su u emotivnoj vezi, iako ni jedno ni drugo do sada nisu željeli da komentarišu svoj odnos.
Nakon što su nedavno zajedno viđeni na proslavi Aleksandre Prijović u Beogradu, sada se pojavio još jedan snimak koji je ponovo pokrenuo priče o njihovoj bliskosti.
Jakov je nastupao u Vinkovcima, a Džejla je tom prilikom snimljena u publici. Pjevačica je koncert pratila u društvu njegovih prijatelja, a snimak je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama.
Pogledajte:
@jakov.fpplus sa njom su bile jakovljevi drugarice#dzejlaramovic#jakovjozinovic#dzejlaijakov#viral#xyzbca♬ original sound - Jakov fp.💓
"Šta li si kod mene zavolela?!"
Jakov i Džejla uhvaćeni su nedavno i na Prijinoj proslavi, a snimak od te večeri osvanuo je na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju.
Kako se vidi u priloženom, Jakov nije prestajao da gleda u Džejlu, dok im je Nina Badrić pjevala na uvce.