Cicmil se u Crnoj Gori dovodi u vezu sa istragom o ubistvu Đorđa Borete i slučajnoj žrtvi Draganu Zečeviću, koji su stradali u Bečićima 2016. godine.

Izvor: Profimedia

Trojica stranih državljana, među kojima je i crnogorski državljanin Ivan Cicmil, danas će se pojaviti pred sudom u Južnoafričkoj Republici zbog slučaja krijumčarenja više od 400 kilograma kokaina, zaplijenjenog na obali Južnog Kejpa u julu 2024. godine. Cicmil je, prema navodima policijskih izvora, koristio lažni identitet Nemanje Vučkovića, piše Dan.

Cicmil se u Crnoj Gori dovodi u vezu sa istragom o ubistvu Đorđa Borete i slučajnoj žrtvi Draganu Zečeviću, koji su stradali u Bečićima 2016. godine.

Nakon njegovog hapšenja u Južnoj Africi, iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je za I. C. bila raspisana crvena Interpolova potjernica, na zahtjev crnogorskih vlasti, radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u krivičnim postupcima pred Višim sudom u Podgorici. Postupci se odnose na sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Kako navodi Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC), predstojeći sudski postupak mogao bi pružiti uvid u djelovanje balkanskih kriminalnih mreža i njihove veze sa međunarodnim tržištem narkotika.

Autori analize podsjećaju da je evropska policija još prije pet godina presrela komunikaciju u kojoj su pripadnici balkanskih krijumčarskih grupa razmatrali Durban kao potencijalnu bazu za kokainske operacije.

Prema informacijama visokih izvora iz južnoafričke policije, uticaj pojedinih kriminalnih aktera sa Balkana, naročito iz Srbije i Crne Gore, posljednjih godina je u porastu. U analizi se ukazuje na postojanje mreže koja sarađuje sa pojedincima iz Velike Britanije i Irske, a koja je, zahvaljujući aktivnostima pretovara narkotika preko južnoafričkih luka, zauzela značajno mjesto u ovom ilegalnom poslu.

GI-TOC navodi da se transnacionalne kriminalne grupe sa albanskog i slovenskog govornog područja oslanjaju na porodične, klanovske i veze sa dijasporom. Pojedine od tih grupa dovode se u vezu sa nizom ubistava u Johanesburgu tokom 2018. i 2019. godine, čije su mete bile osobe povezane sa srpskim kriminalnim podzemljem, piše Dan.

Povezanost kriminalnih struktura iz Crne Gore sa Južnom Afrikom, kako se navodi u analizi, zabilježena je i u slučajevima naručenih ubistava van granica matične države. Kao primjer se izdvaja slučaj iz 2015. godine, kada je jedna grupa iz Crne Gore angažovala državljanina Južne Afrike za izvršenje ubistva u Crnoj Gori.

Jedan od najznačajnijih novijih slučajeva koji ukazuju na aktivnosti balkanskih kriminalnih mreža jeste zapljena više od 400 kilograma kokaina u julu 2024. godine u mjestu Still Bay, na jugu Južne Afrike. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena kokaina u istoriji te zemlje.

Prema navodima tužilaštva, droga je izvučena iz mora uz pomoć manjeg plovila, nakon čega je trebalo da bude prebačena u vozila na obali i dalje distribuirana. Tokom operacije navodno je ubijen jedan od učesnika, zbog čega je u okviru slučaja podignuta i optužnica za ubistvo.

U martu 2025. godine južnoafričke vlasti uhapsile su trojicu državljana balkanskih zemalja – Nemanju Vučkovića, Marka Ninića i Josipa Ivanovića – zbog sumnje da su učestvovali u ovoj operaciji.

Prema policijskim izvorima na koje se poziva GI-TOC, Nemanja Vučković je identitet koji je koristio crnogorski državljanin Ivan Cicmil. Crnogorska policija ga je ranije označila kao visokopozicioniranog pripadnika organizovane kriminalne grupe. Takođe se navodi da je za njim bila raspisana crvena Interpolova potjernica zbog postupka koji se u Crnoj Gori vodi u vezi sa sumnjom na nabavku i skrivanje oružja povezanog sa dvostrukim ubistvom iz 2016. godine.

U analizi se posebno razmatraju razlozi zbog kojih Južna Afrika predstavlja pogodno područje za djelovanje međunarodnih krijumčarskih mreža. Velike pomorske luke, duga obala i razvijena saobraćajna infrastruktura omogućavaju transport, pretovar i dalju distribuciju narkotika.

Dodatni faktor predstavlja mogućnost uspostavljanja saradnje sa lokalnim posrednicima koji mogu pružiti logističku podršku, uključujući prevoz, skladištenje i druge usluge potrebne za funkcionisanje kriminalnih operacija.

Prema ocjeni GI-TOC-a, Južna Afrika se sve više uklapa u šire međunarodne lance snabdijevanja kokainom. Njena logistička infrastruktura, pristup pomorskim rutama i veze sa međunarodnim tržištima omogućavaju povezivanje sa drugim regionima, uključujući Australiju i Aziju.

Zbog toga se ova država u analizi posmatra kao važna tačka šire logističke mreže koju koriste krijumčarske grupe povezane sa Balkanom.

Ivan Cicmil se i dalje nalazi u fokusu crnogorskih pravosudnih organa. Kako ističe GI-TOC, čak ni eventualno oslobađanje od optužbi u Južnoj Africi ne bi automatski značilo završetak njegovih pravnih problema, s obzirom na postupke koji se protiv njega vode u Crnoj Gori, piše Dan.

Predstojeće suđenje zato bi, osim utvrđivanja eventualne pojedinačne odgovornosti optuženih, moglo da pruži značajne informacije o načinu na koji su balkanske kriminalne mreže razvijale svoje aktivnosti u Južnoj Africi i povezivale ih sa globalnim tokovima trgovine kokainom.