Pjevač Bruno Mars se oprostio od oca, Pitera Hernandeza, u emotivnoj poruci na Instagramu.

Izvor: Youtube printscreen/TheEllenShow/Instagram/brunomars

Pjevač Bruno Mars tuguje zbog smrti svog oca, Pitera Hernandeza, muzičara koji je preminuo u 74. godini života. Tužnu vijest saopštio je sam američki kantautor i muzički producent, dobitnik brojnih Gremi nagrada, u emotivnoj poruci objavljenoj na Instagramu, uz seriju porodičnih fotografija.

Među njima je i fotografija na kojoj grli oca u bolničkom krevetu, kao i slika iz djetinjstva na kojoj nastupa obučen kao Elvis Presli pored svog oca.

Izvor: Instagram/brunomars

"Prošle nedelje sam uspio da zagrlim svog tatu poslednji put", napisao je Bruno Mars, čije je pravo ime Piter Džin Hernandez. "Ako ste me ikada čuli da pričam o njemu, uvijek sam govorio da je on čovjek koji me je naučio svemu što znam, posebno kada je riječ o muzici." Mars se takođe prisetio očeve uloge u odgajanju šestoro dece – četiri sestre, jednog brata i njega samog: "U mojim očima, on je bio najbolji tata na svijetu i nedostajaće mi svakog dana, dok se ponovo ne sretnemo. Volim te, tata. Pošalji mami poljubac od mene tamo gore." Pjevačeva majka, Bernadeta San Pedro Bajot, preminula je 2013. godine od aneurizme mozga.

Porijeklom iz Bruklina, Piter Hernandez se preselio na Havaje, gdje je upoznao Bernadetu tokom jednog nastupa: on je svirao u bendu, a ona je bila hula plesačica. Par se vjenčao i dobio šestoro djece.Kao muzičar od malih nogu, koji je odrastao prateći svog oca na koncertima, Hernandez je osnovao du-vop grupu "Love Notes" i u nastupe uključio cijelu porodicu. Djeca su nastupala šest večeri nedeljno u jednom lokalu na plaži Vaikiki.

Bruno, tada još veoma mali, postao je jedna od glavnih atrakcija šoua pod nadimkom "Mali Elvis": imao je samo dvije godine kada je počeo da izlazi na scenu imitirajući kralja rokenrola. To je bilo iskustvo koje je duboko oblikovalo njegov umjetnički razvoj i budući imidž. U intervjuu iz 2017. godine, Mars je govorio o tome koliko njegov stil duguje očevom primjeru: od upečatljivog prstenja do lakovanih cipela, od elegantnih odela do frizure.

"Sve to potiče od posmatranja mog oca", objasnio je tada. Još 2012. godine, govoreći za CNN, pjevač je zasluge za prenošenje strasti prema muzici pripisao ocu, koji ga je upoznao sa izvođačima kao što su Džeki Vilson i Džejms Braun. "On je bio taj koji me je uveo u svijet muzike", rekao je Mars, ističući da bi bez ljubavi i usmjerenja koje je dobio od roditelja njegova karijera izgledala sasvim drugačije.