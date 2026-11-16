Zavirite u luksuzni penthaus Saše Kovačevića od pola miliona eura: Ovdje će živjeti sa suprugom i naslednikom

Zorana i Saša Kovačević već godinama žive u ovom luksuznom kompleksu, u kojem nekretnine imaju i brojna poznata imena iz svijeta sporta i estrade.

Izvor: Instagram/sasakovacevic

Zorana Tasovac, supruga pjevača Saše Kovačevića, porodila se i na svijet donijela zdravog dječaka, čime je pevač ostvario jednu od najvećih životnih želja i prvi put postao biološki otac. Ponosni roditelji sa sinom će uživati u luksuznom penthausu vrednom oko pola miliona eura, smještenom u jednom od najelitnijih beogradskih naselja.

Saša i Zorana već godinama žive u ovom luksuznom kompleksu, u kojem nekretnine imaju i brojna poznata imena iz svijeta sporta i estrade. Među njihovim komšijama su najbolji srpski teniser Novak Đoković, pjevačice Milica Pavlović i Milica Todorović, kao i teniser Filip Krajinović.

Pogledajte kako izgleda stan Saše Kovačevića:

Bijeli klavir, mermer i terasa sa pogledom na grad

Njihov dom uređen je u modernom stilu, a prilikom opremanja enterijera dominiraju bela boja i neutralni tonovi. Posebno mjesto u dnevnom boravku zauzima bijeli klavir, dok mermerni detalji dodatno doprinose luksuznom izgledu prostora. Tu je i prostrana terasa sa koje se pruža pogled na grad.

Dolazak prinove zahtijevao je i određene promjene u domu. Saša i Zorana su prije rođenja sina renovirali stan, a posebnu sobu dobila je i Iskra, Zoranina ćerka iz prethodne veze, koja je u međuvremenu porasla. Kutak za bebu pripremali su mjesecima, kako bi sve bilo spremno za dolazak novog člana porodice.

Zbog renoviranja je pjevač odlučio da muzički studio izmjesti iz porodičnog doma i prebaci ga u zasebnu nekretninu koju je kupio u istoj zgradi.

"Više je to atelje gde mogu da snimim vokale, ako hoću u dva ujutru da pjevam, da popalim sve što mi treba i pjevam. A sve ostalo produciram u Njujorku, Kolumbiji, Barsi...", govorio je Kovačević.

(/MONDO)