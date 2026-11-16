Oglasila se bivša djevojka Saše Kovačevića: Čestitala mu na prinovi pa otkrila zbog čega je ovaj dan poseban i za nju

Ispod objave Saše Kovačevića sa naslednikom Jovana Jocić je ostavila emotivnu poruku, uputila čestitke njemu i Zorani.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Saša Kovačević i njegova izabranica Zorana Tasovac danas su dobili sina, a lijepe vijesti izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama. Čestitke novopečenim roditeljima ne prestaju da stižu, a među prvima se oglasila i pevačeva bivša djevojka Jovana Jocić.

Ispod Sašine objave sa naslednikom Jovana je ostavila emotivnu poruku, uputila čestitke njemu i Zorani, ali i otkrila zanimljivu podudarnost koju dijeli sa njihovim sinom.

Izvor: Instagram

"Čestitam! Da ste živi i zdravi zajedno! A momak i ja delimo divan dan, grlim vas", poručila je Jocićeva.

Saša o odnosu sa bivšom devojkom

Podsjetimo, Saša i Jovana raskinuli su 2017. godine, a pjevač je nakon kraha ljubavi govorio o njihovom odnosu i istakao da su uprkos rastanku sačuvali međusobno poštovanje.

"Sa Jovanom sam ostao u fenomenalnom odnosu. Čujemo se, ali se ne viđamo često... Jovana radi i dosta vremena provodi van Srbije. Nema razloga da budemo u lošim odnosima. Mi smo toliko vremena proveli zajedno i svašta proživjeli... To je, naravno, tako kada se ljudi raziđu na neki normalan način, a sa moje strane je sve bilo normalno. Naš raskid nije bio buran, završili smo bez ružnih riječi i uvreda", govorio je ranije Saša Kovačević.