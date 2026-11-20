Iz lokalne uprave poručuju da se na taj način otvara perspektiva za intenzivniji razvoj Bara i ostvarivanje ambicije da ovaj grad u budućnosti dobije status koji mu pripada.

Izvor: MEDIA BIRO

Opština Bar završila je višegodišnji proces otplate naslijeđenih finansijskih obaveza, izmirivši gotovo 29 miliona eura po osnovu kredita, poreskih dugovanja i drugih finansijskih potraživanja. Prema podacima predstavljenim 20. novembra 2026. godine, lokalna uprava trenutno nema dospjelih neizmirenih obaveza.

Ovaj rezultat, kako je saopšteno, predstavlja važan korak ka potpunoj finansijskoj stabilizaciji Opštine i stvaranju uslova za novi investicioni ciklus, koji će se finansirati iz sopstvenih budžetskih prihoda, ali i kroz pažljivo planirane kreditne aranžmane. Iz lokalne uprave poručuju da se na taj način otvara perspektiva za intenzivniji razvoj Bara i ostvarivanje ambicije da ovaj grad u budućnosti dobije status koji mu pripada, prenosi Dan.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević predstavio je na konferenciji za medije pregled naslijeđenih obaveza, način njihove otplate od 2018. godine, kao i rezultate aktivnosti koje su sprovedene radi unapređenja finansijskog položaja lokalne samouprave. Događaju su prisustvovali i potpredsjednik Opštine Damir Rašketić, sekretarka Sekretarijata za finansije Ivana Backović, rukovoditeljka Odjeljenja za budžet Svetlana Mijač i šefica Trezora Aleksandra Vučinić.

Među značajnijim obavezama koje su u međuvremenu zatvorene nalaze se dugovanja nastala po osnovu reprograma poreskog duga Opštine i lokalnih javnih preduzeća, a koja su se odnosila na poreze i doprinose na zarade zaposlenih iz 2015. godine. Od 2018. do juna 2020. godine za ovu namjenu izdvojeno je 3.055.307,47 eura. Time je Bar postao prva opština u Crnoj Gori koja je u potpunosti završila otplatu obaveza po ovom osnovu, iako je prvobitni rok za njihovo izmirenje bio pet godina.

Posebno veliko finansijsko opterećenje predstavljali su kreditni aranžmani sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), zaključeni između 2005. i 2007. godine kroz transferne zajmove. Preostali dug od 17.726.254,41 eura konačno je otplaćen 19. novembra ove godine, kada je Ministarstvu finansija uplaćena posljednja rata. Na taj način okončana je otplata jednog od najvećih dugoročnih zaduženja koje je opterećivalo budžet lokalne uprave.

Značajna sredstva usmjerena su i na izmirivanje obaveza prema Fondu za obeštećenje, koje su nastale zbog takse na prodaju nepokretnosti na području Maljevika 2007. godine. Nakon pravosnažne izvršne presude iz 2010. godine, Opština je, osim glavnog duga, morala da plati i kamatu od dva miliona eura. Od 2018. godine za zatvaranje ove obaveze izdvojeno je ukupno 3.979.735,33 eura.

U okviru finansijske konsolidacije riješeno je i dugovanje Javnog preduzeća „Komunalne djelatnosti“ Bar prema kompaniji „Možura“ d.o.o, koje je Opština preuzela u ukupnom iznosu od 905.262,21 eura.

Pored toga, od 2018. godine otplaćeno je i 1.411.804,53 eura po osnovu mjenica i mjeničnih ovlašćenja izdatih 2007. godine. Ova sredstva odnosila su se na instrumente obezbjeđenja kredita za izgradnju stambeno-poslovnog objekta A6 u Baru, namijenjenog zaposlenima u prosvjeti i zdravstvu.

U naslijeđene obaveze spadali su i troškovi nabavke vatrogasnog vozila, kao i dugovanja proistekla iz sudskih postupaka, među kojima je bio i spor vrijedan gotovo milion eura koji se odnosio na zemljište na Žukotrlici.

Raičević je posebno ukazao i na izdvajanja za eksproprijaciju zemljišta, koja su bila neophodna za realizaciju planiranih projekata i privođenje prostora namjeni. Od 2018. godine Opština je na poseban račun Ministarstva finansija po ovom osnovu prenijela ukupno 15,5 miliona eura. Na istom računu trenutno se nalazi više od 7,6 miliona eura, namijenjenih realizaciji budućih kapitalnih investicija, prenosi Dan.

Predsjednik Opštine naglasio je da je proces otplate dugovanja sprovođen u veoma složenim ekonomskim okolnostima, uključujući pandemiju COVID-19, posljedice rata u Ukrajini i druge globalne ekonomske poremećaje.

Uprkos tim izazovima, kako je istakao, izmirivanje višemilionskih obaveza nije ugrozilo likvidnost lokalne uprave niti je usporilo realizaciju planiranih aktivnosti kroz tekući i kapitalni budžet.

Kao potvrdu pozitivnih finansijskih kretanja naveo je kontinuirani rast opštinskog budžeta, naročito u periodu od 2023. do 2026. godine. Dodatni pokazatelj takvog trenda predstavlja Nacrt budžeta za 2027. godinu, kojim je planiran rekordan iznos od 68,1 milion eura.

Govoreći o izvršenju tekućeg budžeta za 2026. godinu, Raičević je saopštio da je ono na dan 15. novembra dostiglo više od 102 odsto planiranog iznosa. Posebno je istakao značaj redovnog izmirivanja obaveza građana, ocjenjujući da njihova finansijska odgovornost predstavlja jedan od ključnih oslonaca stabilnosti opštinskih prihoda, prenosi Dan.

Zahvalnost je uputio i zaposlenima u lokalnoj upravi i saradnicima koji su učestvovali u sprovođenju finansijske konsolidacije, naglašavajući da je ostvareni rezultat zajednički uspjeh i temelj za narednu fazu razvoja Bara.

Zatvaranjem naslijeđenih dugovanja Opština Bar ulazi u naredni period sa znatno većim finansijskim mogućnostima, što bi trebalo da omogući snažniju realizaciju infrastrukturnih i drugih razvojnih projekata, uz očuvanje stabilnosti javnih finansija.