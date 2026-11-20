Više javno tužilaštvo u Beogradu žali se na presudu od 14 godina zatvora Ognjenu D. zbog ubistva Noe Milivojev, najavio je tužilac Nenad Stefanović.

Izvor: TikTok/screenshot/noa.diva/Privatna arhiva

Više javno tužilaštvo u Beogradu žaliće se na presudu kojom je danas Viši sud u Beogradu izekao kaznu zatvora od 14 godina okrivljenom Ognjenu D. zbog krivičnog djela ubistvo, najavio je glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

"Nakon prijema pisanog otpravka presude, tužilaštvo će u zakonskom roku uložiti žalbu i tražiti preinačenje presude i u pogledu kvalifikacije krivičnog djela i u pogledu visine kazne", precizirao je Stefanović, a saopšteno je iz tog tužilaštva, prenosi agencija Tačno.

Optužnicom VJT u Beogradu okrivljenom Ognjenu D. se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo na podmukao način i iz drugih niskih pobuda, iz člana 114. stav 1, tačka 1 i tačka 5, jer postoji opravdana sumnja da je okrivljeni 17.06.-18.06. 2023. godine u iznajmljenom stanu u kojem je prijavljeno stanovao u centru Beograda, iz niskih pobuda-mržnje i netrpeljivosti na podmukao način, lišio života N.M. (18), sa kojim je prethodno bio u emotivnoj vezi.

Vidi opis Traže preinačenje: Tužilac Stefanović najavilo žalbu na presudu Dabetiću zbog ubistva Noe Milivojev Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 14 / 14

To je, kako se sumnja, učinio zbog subjektivnog osjećaja iznevjerenosti i ponašanja Milivojev, koje je posledica njegove nemogućnosti da prihvati prekid veze i komunikacije i insistiranja oštećene na nastavku veze.

Detalji jezivog zločina

Prema optužnici, on je najprije obnovio kontakt i susrete sa Milivojev, pa je kritičnog dana zloupotrijebio povjerenje i emotivnu vezanost tek punoljetne oštećene, pozvavši je da dođe kod njega u stan, gdje je sa njom ušao u svađu i fizički sukob, a potom je stezanjem vrata električnim kablom lišio života.

Do kupatila, gdje je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno tijelo, a potom djelove tijela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem zatečeno u prethodno navedenoj kutiji, jednu pvc kantu zatečenu u tuš kabini i jednu pvc kantu sa slavinom zatečenu u tuš kabini.

Potom je djelove tijela zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen, što je sve pronađeno 6. jula 2023. godine.

(MONDO)