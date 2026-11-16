Saša Kovačević danas slavi rođenje sina Alekse, a ekipa Monda nalazi se u njegovom restoranu gdje je već počelo slavlje.

Izvor: MONDO

Zorana Tasovac, partnerka pjevača Saše Kovačevića, porodila se i na svet donela zdravog dječaka. Ponosni roditelji dobili su prvo zajedničko dijete, a srećne vijesti ubrzo su objavili su na Instagramu.

Ekipa Monda nalazi se u Sašinom restoranu, gde se danas organizuje slavlje povodom rođenja njegovog sina. Pjevač je već prošao kroz tradicionalni običaj cijepanja majice, a sada se priprema da dočeka goste koji će sa njim proslaviti dolazak nasljednika. Među zvanicama se očekuju i brojna poznata lica sa estrade.

Ponosni tata danas je objavio i prve fotografije sa sinom iz porodilišta. Na jednoj od njih zabilježen je trenutak neposredno nakon porođaja, dok na drugoj Saša ne skida osmijeh sa lica dok pozira pored bebe u kolijevci.

Podsjetimo, nedavno je govorio o dolasku prinove i otkrio da su se dugo pripremali za roditeljstvo.

"Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvijek kakav je osjećaj. Još uvijek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po cio dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti", rekao je Saša.

Prisustvovao porođaju

Saša Kovačević je ranije otkrio da su za dolazak bebe odabrali privatnu kliniku, kao i da želi da bude uz Zoranu tokom porođaja i pruži joj podršku u jednom od najvažnijih trenutaka njihovog života.

Pogledajte kadrove sa vjeridbe Zorane i Saše:

"Želim da budem, i kao podrška, ali i da osjetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svijet", izjavio je pjevač.

Ponosni roditelji sinu su dali ime Aleksa, koje potiče od grčkog imena Aleksandros i povezuje se sa značenjem "zaštitnik ljudi", odnosno "branilac ljudi".