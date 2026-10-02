Donijeta odluka šta će biti sa kućom Tome Zdravkovića: Krov pao, umalo se srušila, porodici oduzeta prava

Rodna kuća Tome Zdravkovića bila je u lošem stanju, a porodici su oduzeta bila i prava na zaostavštinu pjevača.

Izvor: YouTube/screenshot/Toma Zdravković

Prije nekoliko dana održan je koncert u čast 35. godišnjice od smrti legendarnog pjevača i boema Tome Zdravkovića. Malo nakon spektakla u Sava Centru oglasili su se generalni distributeri i zastupnici prava na njegovo stvaralaštvo i otkrili šta će se desiti sa njegovom kućom u Leskovcu koja je već neko vrijeme u lošem stanju.

Oni su saopštili ključne vesti o budućim projektima, obnovi rodne kuće i podizanju spomenika.

Izvor: Kurir/printscreen

Kako su naveli predstavnici i izdavači porodice Zdravković, u prethodnim godinama ostvareni su značajni pravni i organizacioni uspjesi na očuvanju muzičke zaostavštine.

"Za pet godina, koliko smo kao publisheri porodice Zdravković radili na očuvanju Tominog stvaralaštva i njegovog muzičkog nasleđa, uspjeli smo da vratimo YouTube kanal Tomin, kao i da dobijemo sve presude u Zagrebu protiv Croatia Records-a. Vraćena su fonogramska prava porodici, a sva djela su prijavljena kolektivnim organizacijama. Sada krećemo u još jedan veliki projekat – kompletnu Tominovu diskografiju", započeli su predstavnici.

"Radimo na postavljanju spomenika Tomi u Skadarliji"

Pored sređivanja cjelokupne diskografije, preuzeta je inicijativa za obnavljanje Tomine rodne kuće u selu pored Leskovca, uz saradnju sa gradskim vlastima na podizanju spomenika u Beogradu.

"Zajedno sa Skupštinom grada radimo na postavljanju spomenika Tomi u Skadarliji, pomažemo renoviranje njegove rodne kuće, a sve sa jednim ciljem – da njegovo stvaralaštvo, muzika i nasleđe ostanu sačuvani za buduće generacije. Sa ponosom možemo da kažemo da smo tokom svih ovih godina učestvovali i u stvaranju jednog od najljepših koncerata ikada posvećenih Tomi, uz vrhunske izvođače i muzičare. Još jednom se pokazalo koliko Tomina muzika živi u srcima ljudi širom Srbije. Toma nije samo uspomena. Toma je muzika koja traje", rekli su.

(Telegraf.rs/MONDO)