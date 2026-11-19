Na današnji dan rođen je čuveni pevač Toma Zdravković, a o njegovom životu i dan-danas kruže legende i priče kakve se ne vezuju ni za najveće holivudske zavodnike.

Izvor: Youtube / Toma Zdravković Official

Legendarni Toma Zdravković ostao je upamćen kao jedan od najvećih boema sa naših prostora, pevač i kompozitor čiji su stihovi i neponovljiva emocija obeležili živote mnogih generacija. Dok su njegove pesme postajale himne kafana i neuzvraćenih ljubavi, Toma je iza kulisa vodio buran život kakav je i opevao.

Osim po raskošnom talentu, bio je poznat i kao veliki srcolomac, a o njegovim brojnim romansama, velikim ljubavima i aferama decenijama se pričalo sa gotovo jednakim interesovanjem kao i o njegovim vanvremenskim hitovima.

Jedan od onih koji se prisetio dogodovština svog prijatelja bio je i Milutin Popović Zahar.

On se svojevremeno u emisiji "Ispovest" prisetio druženja sa legendom narodne muzike, a potom je i ispričao anegdotu za koju mu je Toma "pripretio" da nikada ne sme da je spomene.

"Jednom mi je pričao, 'Zahare, da ti kažem, ti si nezgodan tip, ako ovo budeš pričao izgubićeš druga. Imao sam šofera, ružnog glavonju, dva metra visokog, ja pokupim devojčicu koja sluša moje pesme i aplaudira mi, i ona povede jednu drugaricu da pravi društvo mom šoferu. Ja krenem sa ovom mojom u krevet, a ona ništa, ne pušta glasa, a ova se drekenja kod šofera, ja kažem ne valja ova moja, da promenimo cure, sad se ona moja drekenja kod šofera, a ova ćuti", započeo je Zahar.Photo Set as poster photo

"I onda me pita kakvu poruku izvlačim od toga, a ja mu kažem 'da ne mogu da izvučem nijednu poruku osim toga da je najbolje da samo peva'. Onda on mene gađa vinskom čašom. Bio je zanimljiv čovek i duhovit, ali nesrećno je završio", zaključio je Zahar nasmejavši sve u studiju.