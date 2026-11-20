Seka Aleksić se sinoć dotakla aktuelnih tema, te prokomentarisala kritike na svoj račun zbog navodnog plejbeka, ali se osvrnula i na odnose sa kolegama.

Izvor: MONDO

Seka Aleksić sinoć je održala nastup u jednom popularnom beogradskom klubu, a na licu mjesta pojavila se u zavodljivom izdanju, uprkos vremenskim prilikama.

Pjevačica je pred okupljenim novinarima pozirala u crnom, vamp izdanju sa dubokim dekolteom, i u miniću, a jak vjetar i kiša uopšte joj nisu smetali.

Pogledajte kako je izgledala:

Seka je bila raspoložena i da prokomentariše aktuelne teme, te se najprije osvrnula na optužbe da je u Zagrebu, u Areni, pjevala na plejbek:

"Bilo je sjajno, uvijek će biti komentara i ovakvih i onakvih. Ja sam kao izvođač toliko srećna i zadovoljna, mislim da ovo do sada u mojoj karijeri dva najbolja koncerta", započela je Seka.

"Nikad više ljudi nisam okupila na nekom koncertu, nikad nije bila takva atmosfera, ja nikada nisam tako izgledala i tako igrala, i ja se nikada nisam tako nečemu posvetila kao ovim koncertima. Mi smo godinu dana radili na svemu tome. Uključila sam se u pripreme svih plesača, koreografije, stajlinga, posvetila sam se bendu. Dakle, toliko sam se dala u sve ovo, da prosto ja kao izvođač ne mogu da prihvatim to da li je ljudima bitnije da li sam neke nove pjesme koje su javno zahtjevne plesački pjevala na plejbek ili je stvarno bilo tako dobro", nastavila je pjevačica pred kamerama Monda.

"Novije pjesme koje su brze smo izdvodili na plejbek"

"Pjevala sam neke pjesme koje uopšte ne izvodim uživo, nego sam baš ubacila na tu set-listu, tako da, uvijek ćete imati ljude koji će govoriti ovo ili ono, ali vjerujte mi, otpjevati pjesmu 'Lisicu', i igrati, to je nemuguće, i prosto te neke novije pjesme koje su brze smo izdvodili na plejbek, što je meni skroz okej. Moji koncerti su trajali tri sata. Zamislite ja tri sata bukvalno dam zadnju srž sebe i onda neko kaže: 'Pjevala si na plejbek'. Pa šta ako je neko nekad pjevao? To je potpuno normalno ako imate 16 plesača, zahtjevnu koreografiju i da ljudi to ne trebaju tako da mjere".

Posluštajte celu izjavu:

Inače, pjevačica nam je otkrila i da joj je za koncerte Lepa Brena izašla u susret i pozajmila joj lift. Kako je rekla Aleksićeva, Brena joj je pružila podršku, na čemu joj je izrazito zahvalna.

Poslušajte:

"Meni je trebao lift, a organizatori su mi rekli: 'Postoje dva u Evropi. Jedan je u Francuskoj i košta mnogo, drugi je od Lepe Brene i kod nas je'", otkrila nam je Seka.

Na pitanje koliko ju je koštalo, Aleksićeva nam je rekla uz smijeh:

"Ja sam to dobila besplatno! Čarape mi nije dala, ali mi je dala lift".

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