"Ne pratim njen rad": Dara Bubamara ponovo pokazala mlađeg dečka, pa isprozivala Seku Aleksić (Video)

Pjevačica Seka Aleksić održala je dva koncerta u zagrebačkoj Areni i iako je publika ispunila halu do poslednjeg mjesta, na mrežama kruže kritike da je pjevala na plejbek. Sada se u raspravu uključila i Dara Bubamara

Izvor: Zvezde Granda Youtube Printscreen

Pjevačica Seka Aleksić je napunila dvije Arene Zagreb, uskoro i treću, a u moru komentara na društvenim mrežama da su uživali u izvođenju starih i novih hitova i koreografijama sa "Femme fatale" albuma i spotova, našlo se i onih da je "sve pjevala na plejbek".

Mondo je pred snimanje nove emisije Zvezde Granda od njenih kolega čuo podijeljena mišljenja, baš kao i na društvenim mrežama. Dok Đorđe David tvrdi da je "Seka profesionalac" i da joj nakon toliko održanih koncerata u karijeri ne treba plejbek, voditelj Milan Mitrović tvrdi suprutno.

Sada je svoje mišljenje iznijela i Dara Bubamara, koja se na snimanju Granda pojavila sa svojim mlađim dečkom.

"Ne bih da komentarišem, ne pratim njen rad. Neću da se miješam, ali strogo je zabranjeno pjevanje na plejbek na koncertu. To je stvarno kraj svijeta. Ko će u inostranstvu da plati da gleda koncert na plejbek? Ne znam da li je to radila i ne miješam se", rekla nam je Dara između ostalog.

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