Već od januara očekuju se nove promjene, posebno imajući u vidu početak primjene Euro modela, koji bi mogao značajno uticati na ukupna ekonomska kretanja, pri čemu će tržište nekretnina biti jedan od prvih pokazatelja tih promjena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rast cijena nekretnina u Crnoj Gori mogao bi se nastaviti i tokom 2027. godine, procjenjuju predstavnici građevinskog sektora i agencija za promet nekretnina. Iako se u javnosti sve češće govori o mogućnosti pada tržišta, predsjednik Odbora za građevinarstvo Privredne komore, Mile Gujić, smatra da za takve prognoze nema dovoljno osnova. Kao argumente navodi stabilnost bankarskog sistema i i dalje visoke troškove izgradnje.

S druge strane, predsjednik Udruženja agencija za prodaju nekretnina, Stefan Mišković, ukazuje na rastuće interesovanje kupaca, ali i očekivanja da će investiciona aktivnost biti dodatno pojačana u periodu koji prethodi pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Da je prilagođavanje novim ekonomskim okolnostima već počelo, potvrđuju i predstavnici privrede. Saglasni su da se domaće kompanije moraju pripremati za poslovanje na jedinstvenom evropskom tržištu, što vide kao važan preduslov za dalji razvoj i opstanak biznisa nakon očekivanog članstva Crne Gore u EU.

Privrednik i ekonomski analitičar Davor Dokić ističe da privreda ne može zanemariti aktuelna politička i ekonomska kretanja na globalnom nivou, te da se njihovi uticaji već prepoznaju i na crnogorskom tržištu nekretnina.

“Istorija nas tome uči – ko god nije spreman da se prilagodi on će da otpadne. Privatni kapital je poznat kao prilagodljiv, tako da će veliki dio privatnih firmi da se prilagodi tom novom ambijentu, prije svega tržištu od 600 miliona. Imaćemo mogućnost povlačenja novca iz evropskih fondova kao što je uradila Hrvatska, koja je povukla preko 21 milijardu grantova. To je proporcionalno nama oko tri milijarde eura”, naglasio je Dokić.

I predsjednik Odbora za građevinarstvo Privredne komore Mile Gujić kaže da se privreda prilagođava evropskim pravilima, što je u toj oblasti dovelo do lančanog poskupljenja svih elemenata proizvodnje i poskupljenja nekretnina od 84 odsto u posljednjih pet godina.

“Jeste cijena nekretnina na istorijskom maksimumu, ali su i cijene radne snage na građevinskom maksimumu. Građevinci kažu da ih svaki kvadrat košta u prosjeku 1.900 eura tako da zarađuju po 500 eura po kvadratu. Takođe, nemojmo zaboraviti inflaciju jer euro 2021. i euro danas nemaju istu vrijednost”, naveo je Gujić.

Prema njegovim riječima, nema mjesta ocjenama da crnogorsko tržište nekretnina očekuje krah jer građevinarstvo već posluje po evropskim cijenama i standardima, a postoji i stabilan bankarski sistem koji podržava privredu mnogo sigurnije nego 2008. godine, kada se desio posljednji slom.

“Sada je naš bankarski sistem mnogo zdraviji i održiviji nego što je bio tada”, podvukao je Gujić.

Predsjednik Udruženja agencija za prodaju nekretnina Stefan Mišković svjedoči da je ove godine poraslo interesovanje za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori i ukazuje da je Centralna banka Crne Gore blagovremeno reagovala mjerama zaštite redovnog vraćanja stambenih kredita.

“Analizirajući odnos ponude i potražnje na tržištu na današnji dan, gotovo sigurno možemo reći da će se rast cijena nekretnina nastaviti i tokom sljedeće godine. Ulazak u Evropsku uniju, odnosno 2027. kao predpristupna godina, generalno je vremenski interval koji se u praksi pokazao kao period povećane investicione aktivnosti u svim zemljama kandidatima”, istakao je Mišković.

Već od januara očekuju se nove promjene, posebno imajući u vidu početak primjene Euro modela, koji bi mogao značajno uticati na ukupna ekonomska kretanja, pri čemu će tržište nekretnina biti jedan od prvih pokazatelja tih promjena.