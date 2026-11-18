Vuk Vukašinović je oštro reagovao na izjavu Seke Aleksić o lijeku uz pomoć kojeg je izgubila 22 kilograma, posebno se osvrnuvši na njenu tvrdnju da mogu da ga koriste i djeca od 13 godina.

Izvor: YouTube/IDJShow/Tiktok/vuk1vuk

Seka Aleksić uspela je da izgubi čak 22 kilograma, a njena ispovest o načinu na koji je došla do željene linije izazvala je brojne reakcije. Nakon što je na promociji albuma govorila o borbi sa insulinskom rezistencijom i leku koji je koristila, oglasio se sportista i vlasnik lanaca krosfit centara Vuk Vukašinović, koji je oštro kritikovao njene izjave.

Vuk je na društvenim mrežama objavio snimak u kojem se osvrnuo na Sekino izlaganje, posebno na deo u kojem je pomenula da lek mogu da koriste i deca od 13 godina.

„Izbegavam da komentarišem šta drugi pričaju, pogotovo sa domaće scene, ali ovu svinjariju moram da prokomentarišem, ovo svi moraju da znaju“, započeo je Vuk.

Naime, pevačica je na pitanje novinara kako je uspela toliko da smrša, šta je koristila i da li trenira, objasnila da se dugo borila sa insulinskom rezistencijom, nakon čega joj je doktorka preporučila lek Vegovi.

„Već sam govorila, uvek kažem kako jeste. Dugo sam se borila sa insulinskom rezistencijom i doktorka mi je preporučila lek Vegovi. Lek se koristi jednom nedeljno, ja sam smršala 22 kilograma i to je jedini lek koji je toliko zdrav, od svih ovih koji se plasiraju, to je jedini lek koji mogu i deca od 13 godina da koriste. Tako da preporučujem svima, ali moraju da odu na pregled i po preporuci doktora tek mogu da ga uzimaju. Nikako na svoju ruku. Ishrana se sama reguliše, vi od tog leka nemate apetit“, ispričala je Seka Aleksić.

Upravo ovaj deo pevačicine izjave posebno je zasmetao Vuku, koji je istakao da se ne slaže sa predstavljanjem leka kao zdravog, niti sa načinom na koji je pomenuta njegova primena kod dece.

„Ne bih ovo komentarisao da se nisam zgranuo kada sam čuo da je ovo zdrav lek i da mogu da ga koriste lagano i deca od 13 godina. Ej, 13 godina! Meni kad neko napiše da ima klinca, bucka od 13 godina, ja mu dam broj od mog drugara, trenera košarke. Neka idu deca na sport, kakvi planovi ishrane, kakve injekcije. Ludilo!“, poručio je sportista.

Potom je izneo svoje mišljenje o korišćenju preparata za mršavljenje, uporedivši njihov efekat sa pecanjem pomoću dinamita.

„Pre svega, da se razumemo, nema zdravog leka, to mora da se zna i ne sme tako da se priča. Lekovi služe da maskiraju simptome i to je možda okej kada te boli glava, pa uzmeš Brufen. Ali ove injekcije protiv gojaznosti, to ti je kao da pecaš na dinamit i onda gruneš bombu u more, uloviš ribu, ali pobiješ i ceo živi svet iz mora i ribara, nastrada sve i jedeš ribu punu baruta. To je taj fazon, tako i ovo ima ozbiljne nuspojave“, objasnio je Vuk.

Govoreći o višku kilograma i insulinskoj rezistenciji, sportista je istakao da smatra da je neophodno promeniti životne navike, umesto tražiti brza rešenja.

„Debljina i insulinska rezistencija znaci su da nešto treba menjati. Šlaufovi ulaze na usta, a izlaze kontrolom hrane i kretanjem. Programiranje sebe da se loš stil života rešava injekcijama, pogotovo u mladim godinama, pre ili kasnije odvede te u propast.

Gospođa sa snimka ima veliki uticaj i nemam ja šta da joj poručim, niti mi je to cilj, ali svima želim da bolje misle svojom glavom, da ne traže prečice u životu i da se nekim stvarima posvete kako treba, jer nisu od životne važnosti, nego život“, zaključio je Vuk.