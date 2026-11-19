Bijela kuća se oglasila o sastanku Trampa, Putina i Sija u Kini, istakla je i četiri ključne tačke ovog susreta.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Bijela kuća oglasila se saopštenjem o trilateralnom sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Istakli su i četiri ključne tačke ovog istorijskog susreta u Šenženu u Kini.

"Trojica šefova država detaljno su razmijenila mišljenja o aktuelnoj međunarodnoj situaciji i obavezala se da će očuvati stratešku stabilnost i međunarodnu bezbijednost. Četiri ključne tačke su:

Kina, Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija obavezale su se na reformu Ujedinjenih nacija kako bi ta organizacija efikasnije odgovorila na globalne izazove Tri zemlje planiraju da povećaju proizvodnju i snabdijevanje naftnim derivatima Saglasile su se da Međunarodni krivični sud (MKS) i slična tijela “ne smiju da zloupotrebljavaju svoju nadležnost” Tri države vodiće dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i sprječavanju širenja nuklearnog oružja", navodi se u saopštenju Bijele kuće.

A historic first on the world stage. President Donald J. Trump, President Xi, and President Putin hold trilateral talks in China. https://t.co/w2qDiJo8W5 — The White House (@WhiteHouse)November 19, 2026

Da podsjetimo, u sredu 18. i četvrtak 19. novembra održan je samit APEC u Šenženu u Kini na kom su se sastali Donald Tramp, Si Đinping i Vladimir Putin. Razgovarali su o aktuelnim temama i zajedničkim interesima tri najveće svjetske sile.