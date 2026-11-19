U Njemačkoj je navodno spriječen teroristički napad u Njemačkoj.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Policija u Njemačkoj uhapsila je studenta iz Eslohea zbog sumnje da je kao pripadnik ekstremne desnice navodno pripremao da izvrši teroristički napad, piše "1.wdr". On je pomoću 3D štampača uspio da napravi funkcionalni pištolj koji je, kako se sumnja, htio da iskoristi da bi napao muslimane u jednoj džamiji.

Tužilaštvo u Dizeldorfu navodi da je napad trebalo da bude izveden u narednim danima. Policija ga je nakon toga uhapsila u mjestu Eslohe u regionu Zauerland.

Pomoću štampača izradio je 3D oružje i municiju. Kako saznaje pomenuti njemački portal, mladić je počeo da prisvaja radikalske stavove u junu ove godine.

Zasad nisu poznate okolnosti njegovog plana za navodno izvršenje terorističkog napada. Istraga je u toku.