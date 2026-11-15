Bahato ponašanje Seke Aleksić na aerodromu: Bijesno odbrusila na pitanje o plejbeku i pomenula oborene rekorde

Seka Aleksić se na beogradskom aerodromu susrela sa novinarima, ali je razgovor bio neprijatan i hladan.

Izvor: MONDO

Seka Aleksić doputovala je na beogradski aerodrom nakon nastupa koji je imala tokom vikenda, a susret sa novinarima protekao je krajnje neprijatno.

Iako su je pripadnici sedme sile pri susretu ljubazno pozdravili i očekivali prijatan razgovor, u ljubaznom tonu, ovog puta nije bilo tako. Pjevačica je prvo bez riječi prošla pored okupljenih predstavnika medija, koji su ostali uskraćeni za to da od nje dobiju pristojne odgovore na postavljena pitanja.

Seka je djelovala hladno, za razliku od nekolicine prethodnih susreta, kada je bila voljna za razgovor. Po svemu sudeći, stvari su se nakon promocije albuma i koncerata u Areni Zagreb promijenile.

Kada ju je novinar upitao da li razgovaraju, jer nije odgovorila ni na pozdrav i pitanje kako je, pjevačica je uzvratila:

"Ne znam da li vi pričate ili ne pričate, ja pričam! Nisam čula. Odlično sam. Umorna malo."

Na pitanje kako je prošao sinoćni nastup, Seka je kratko odgovorila:

"Vidjeli ste na storiju. Bilo je više nego dobro."

Na pitanje da li su se slegli utisci o koncertima u Areni Zagreb, rekla je:

"Bogami nisu još, o Zagrebu pričamo i dalje."

Potom je postalo još neprijatnije.

Na pitanje kako reaguje na komentare o tome da je dio koncerata pevala na plejbek, odbrusila je.

"Krcate Arene! Možemo samo da komentarišemo o oborenim rekordima, ništa drugo", kazala je.

Na pitanje u kom smislu oborenim rekordima, s obzirom na to da su pojedini izvođači imali više održanih zagrebačkih Arena, neprijatnost je dobila nastavak.

"U svakom, djevojko! Dođi u martu pa ćeš vidjeti", kazala je i nastavila ka svojim kolima, dok je jedan od novinara konstatovao da je ovo ponašanje krajnje iznenađujuće.

Izvor: Telegraf / MONDO