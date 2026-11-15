logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bahato ponašanje Seke Aleksić na aerodromu: Bijesno odbrusila na pitanje o plejbeku i pomenula oborene rekorde

Bahato ponašanje Seke Aleksić na aerodromu: Bijesno odbrusila na pitanje o plejbeku i pomenula oborene rekorde

Autor Ana Živančević
0

Seka Aleksić se na beogradskom aerodromu susrela sa novinarima, ali je razgovor bio neprijatan i hladan.

Bahato ponašanje Seke Aleksić na aerodromu Izvor: MONDO

Seka Aleksić doputovala je na beogradski aerodrom nakon nastupa koji je imala tokom vikenda, a susret sa novinarima protekao je krajnje neprijatno.

Iako su je pripadnici sedme sile pri susretu ljubazno pozdravili i očekivali prijatan razgovor, u ljubaznom tonu, ovog puta nije bilo tako. Pjevačica je prvo bez riječi prošla pored okupljenih predstavnika medija, koji su ostali uskraćeni za to da od nje dobiju pristojne odgovore na postavljena pitanja.

Seka je djelovala hladno, za razliku od nekolicine prethodnih susreta, kada je bila voljna za razgovor. Po svemu sudeći, stvari su se nakon promocije albuma i koncerata u Areni Zagreb promijenile.

Kada ju je novinar upitao da li razgovaraju, jer nije odgovorila ni na pozdrav i pitanje kako je, pjevačica je uzvratila:

"Ne znam da li vi pričate ili ne pričate, ja pričam! Nisam čula. Odlično sam. Umorna malo."

Na pitanje kako je prošao sinoćni nastup, Seka je kratko odgovorila:

"Vidjeli ste na storiju. Bilo je više nego dobro."

Na pitanje da li su se slegli utisci o koncertima u Areni Zagreb, rekla je:

"Bogami nisu još, o Zagrebu pričamo i dalje."

Potom je postalo još neprijatnije.

Na pitanje kako reaguje na komentare o tome da je dio koncerata pevala na plejbek, odbrusila je.

"Krcate Arene! Možemo samo da komentarišemo o oborenim rekordima, ništa drugo", kazala je.

Na pitanje u kom smislu oborenim rekordima, s obzirom na to da su pojedini izvođači imali više održanih zagrebačkih Arena, neprijatnost je dobila nastavak.

"U svakom, djevojko! Dođi u martu pa ćeš vidjeti", kazala je i nastavila ka svojim kolima, dok je jedan od novinara konstatovao da je ovo ponašanje krajnje iznenađujuće.

Izvor: Telegraf / MONDO

Tagovi

seka aleksić bahato ponašanje plejbek

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ