Francuski predsjednik Emanuel Makron zatražio je u Berlinu da se ponovo otvori pitanje ulaska Ukrajine u NATO, naglasivši da je njeno članstvo u Alijansi ključno za bezbijednost cijele Evrope.

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Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da treba ponovo otvoriti pitanje članstva Ukrajine u NATO-u. Poručio je da bi ulazak Ukrajine u Alijansu bio važan i za dugoročnu bezbijednost Evrope, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

"U ovom trenutku, suočeni sa maksimalističkim zahtjevima Rusije, moramo ponovo da otvorimo pitanje članstva Ukrajine u NATO-u, kao što sam predložio prije nekoliko dana. Sada je pravi trenutak za to", rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka Koalicije voljnih u Berlinu.

Makron je podsjetio da se o mogućnosti ulaska Ukrajine u NATO prestalo razgovarati u prvoj polovini 2022. godine, kada su okolnosti bile potpuno drugačije.

"Međutim, danas se to pitanje ponovo postavlja, i za nas Evropljane, kada razmišljamo o tome šta će biti nakon rata. Ukrajina će imati brojnu i vrlo dobro opremljenu vojsku. Zato bi njeno članstvo u NATO-u bilo korisno i za našu dugoročnu bezbijednost", poručio je francuski predsjednik.

U Berlinu se sastali evropski lideri i Trampovi izaslanici

Makron je izjavu dao nakon sastanka Koalicije voljnih, grupe država koje podržavaju Ukrajinu. Sastanak su organizovali njemački kancelar Fridrih Merc, Makron i britanski premijer Endi Bernam.

Na sastanku su učestvovali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, lideri vodećih evropskih država i generalni sekretar NATO-a Mark Rute. U Berlin su stigli i specijalni izaslanici američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Jedna od glavnih tema bile su bezbjednosne garancije za Ukrajinu nakon završetka rata, nastavak vojne i finansijske pomoći, kao i pripreme za sledeći krug mirovnih pregovora. Evropski lideri žele da osiguraju i da Evropa učestvuje u pregovorima o budućnosti Ukrajine.

Zelenski takođe traži članstvo u NATO-u

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na istoj konferenciji za novinare poručio je da bi članstvo u NATO-u bilo najbolja bezbjednosna garancija za njegovu zemlju.

"Zahvalan sam zemljama grupe E3 i svim našim partnerima koji jasno govore da je najbolja bezbjednosna garancija za Ukrajinu, a zapravo i garancija za celu Evropu, članstvo u NATO-u", rekao je Zelenski.

Makron je potvrdio i da su evropski lideri tokom sastanka razgovarali sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, uz učešće njegovih izaslanika Vitkofa i Kušnera, javlja Rojters.