Mladi policajac D. E. (24) iz Bijeljine poginuo je noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Bijeljina–Zvornik, kada je automobil kojim je upravljao sletio sa puta.

Izvor: YouTube/printscreen/Avaz TV

Policajac iz Bijeljine D.E. (24) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas, 19. novembra oko 1.30 na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik, u mjestu Kojčinovac.

U pitanju je policijski službenik Policijske stanice za bezbijednost saobraćaja Bijeljina koji je nastradao u slijetanju.

U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko vozilo marke "Volkswagen" kojim je upravljao D.E, a njegova smrt konstatovana je na licu mjesta.

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Šta su rekli iz Tužilaštva?

Kako su naveli iz OJT Bijeljina, nakon primljene prijave, dežurni tužilac izašao je na mjesto nesreće i rukovodio uviđajem, koji su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbijednost saobraćaja Bijeljina, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke.

Po nalogu tužioca preduzimaju se dalje mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i uzroka nesreće.

Naređena je i obdukcija tela nastradalog policijskog službenika, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

(Nezavisne/MONDO)