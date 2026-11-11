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"Zaboravi gole slike, pošalji mi novac": Čolina ćerka smuvala Šarićevog sina, a ovakvog je muškarca priželjkivala

"Zaboravi gole slike, pošalji mi novac": Čolina ćerka smuvala Šarićevog sina, a ovakvog je muškarca priželjkivala

Autor Đorđe Milošević
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Čolina ćerka redovno privlači pažnju na društvenim mrežama, a svojevremeno je bila i u centru pažnje zbog objave na Instagramu.

Čolina ćerka smuvala Šarićevog sina, a ovakvog je muškarca priželjkivala Izvor: Instagram printscreen / laraacollic

Nasljednice legendarnog pjevača Zdravka Čolića, Una i Lara, koje je muzička zvijezda dobio u braku sa suprugom Aleksandrom, već duže vrijeme privlače ogromno interesovanje javnosti svojim atraktivnim izgledom, stilom života i objavama na društvenim mrežama.

Ovog puta, u centru pažnje našla se mlađa kćerka Lara, koja je otkrila djelić svog emotivnog života. Lara je nedavno na svom Instagram profilu podijelila zajednički trenutak sa Aleksom Šarićem, sinom Darka Šarića, i izazvala haos na mrežama.

Na fotografiji o kojoj se uveliko priča, Aleksa je čvrsto drži u zagrljaju, dok ona ne krije osmijeh i sreću, a uz to mu je javno uputila i nježne riječi.

Ova fotografija odmah je pokrenula lavinu komentara, s obzirom na to da su oboje djeca javnosti dobro poznatih ličnosti, ali i zbog toga što je Lara nedavno imala objave koje su privukle veliku pažnju njenih pratilaca.

"Tražim visokog muškarca"

Naime, prije nego što je podijelila emotivne kadrove sa Aleksom, Lara je objavila snimak koji je izazvao brojne reakcije.

Ona se snimala uz ritmove numere "What I Need", gdje je u prvom planu bio stih u kom se traži partner specifičnog izgleda:

"Tražim visokog muškarca koji može da me obori s nogu".

U ovom video-snimku Lara je pokazala izvajanu figuru i ravan stomak, dobivši pregršt komplimenata na račun svog izgleda.

Provokativna poruka na žurki podigla prašinu

Ovo nije bio jedini put da se o Larinoj aktivnosti na mrežama detaljno pisalo. Nedavno je posebnu buru izazvao video-snimak iz noćnog provoda na kom se vidi kako đuska i uživa, dok je na njenoj garderobi na zadnjici bio istaknut upečatljiv natpis na engleskom jeziku 

Poruka je u slobodnom prevodu glasila "Zaboravi gole slike, pošalji mi novac", a upravo taj detalj odmah je postao viralan i izazvao podeljene komentare.

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Tagovi

lara čolić dečko

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