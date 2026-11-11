Crnogorska fudbalska reprezentacija sa velikim optimizmom dočekuje predstojeći duel sa Letonijom.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

„Sokoli“ su svjesni značaja ovog susreta, jer bi im trijumf donio veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi, dok bi eventualna pobjeda nad Kiprom u nedjelju u Limasolu dodatno približila ostvarenje cilja – plasman u baraž za Evropsko prvenstvo.

Kapiten crnogorske selekcije Stefan Savić ističe da ekipa vjeruje u pozitivan ishod, ali upozorava da protivnika ne smiju potcijeniti.

„Prvi smo u grupi, igramo pred našim navijačima i sasvim je prirodno da očekujemo pobjedu. Ipak, svjesni smo da nas čeka zahtjevan zadatak. Nijedna utakmica u ovoj Ligi nacija nije bila laka. Dobro smo se pripremili, znamo koliko nam ovaj meč znači i maksimalno smo motivisani da osvojimo tri boda“, poručio je Savić.

Iskusni defanzivac naglašava da dosadašnji rezultati ne smiju uticati na pristup utakmici, bez obzira na to što je Crna Gora slavila u prvom susretu sa Letonijom.

„Očekivanja javnosti su velika, posebno nakon pobjede u gostima, ali današnji fudbal ne poznaje unaprijed dobijene utakmice. I mnogo kvalitetnije reprezentacije ponekad ne uspiju da ostvare pobjedu. Zato moramo biti oprezni, koncentrisani i usmjereni na ono što možemo da kontrolišemo“, kazao je kapiten.

Savić se osvrnuo i na poređenje sadašnje generacije sa ekipom koja je prije 15 godina ostvarila jedan od najvećih uspjeha crnogorskog fudbala, plasmanom u baraž za Evropsko prvenstvo 2012. godine, gdje se sastala sa Češkom.

Prema njegovim riječima, aktuelna reprezentacija ima drugačiji stil igre, ali i veći broj fudbalera koji nastupaju u kvalitetnim evropskim ligama.

„Danas igramo ofanzivnije, što sa sobom nosi i određene rizike, jer protivniku ostavljamo više prostora za stvaranje prilika. Razlika je i u tome što sada imamo više igrača koji nastupaju na visokom nivou. U prethodnoj generaciji bilo ih je svega nekoliko. Takođe, danas imamo dosta mladih fudbalera koji unose novu energiju, dok mi iskusniji pokušavamo da im pomognemo. Jedni druge guramo naprijed“, istakao je Savić.

Govoreći o prethodnom susretu sa Letonijom u Rigi, koji je Crna Gora dobila rezultatom 2:1, kapiten je podsjetio na trenutke u kojima je ekipa izgubila kontrolu nad dešavanjima na terenu.

„Vidjeli smo da i u utakmici koju kontrolišemo može da dođe do komplikacija. Primili smo gol i pojavila se nervoza. To je fudbal i zato je neophodno ostati koncentrisan tokom svih 90 minuta. Nema prostora za opuštanje, jer se situacija može promijeniti u svakom trenutku“, upozorio je crnogorski reprezentativac.

Kao jedan od ključnih preduslova za uspjeh izdvojio je stabilnost u odbrani i timsku disciplinu. Smatra da Crna Gora posjeduje dovoljno napadačkog kvaliteta, ali da je čvrstina cijele ekipe preduslov za osvajanje bodova.

„Važno je da budemo kvalitetni u defanzivi. To nije odgovornost samo posljednje linije, već čitavog tima. Imamo kvalitet u napadu i u većini utakmica uspijevamo da stvorimo veliki broj prilika. Ukoliko sačuvamo svoju mrežu, naše šanse za pobjedu biće znatno veće“, zaključio je Stefan Savić.

Crnu Goru tako očekuju dva odlučujuća koraka, a prvi je duel sa Letonijom pred domaćom publikom. Cilj je jasan – potvrditi kvalitet, osvojiti prvo mjesto u grupi i izboriti plasman u viši rang Lige nacija, uz nadu da će se otvoriti i put ka baražu za Evropsko prvenstvo.