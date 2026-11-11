Ukrajina je odbila predlog izaslanika Donalda Trampa o promjeni granica Donjecke i Luganske oblasti, koji bi Moskvi omogućio da proglasi kontrolu nad cijelim Donbasom.

Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Ukrajina je odbacila američki predlog o prekrajanju administrativnih granica Donjecke i Luganske oblasti, čime bi se Rusiji omogućilo da proglasi kontrolu nad cijelim Donbasom bez osvajanja gradova pod ukrajinskom kontrolom koje i dalje pokušava da zauzme, piše Kijev post.

To je predlog koji su iznijeli izaslanici Donalda Trampa, a predviđao je promjenu granica te dve istočnoukrajinske regije kako bi odražavale trenutnu podjelu teritorija duž linije fronta, izvijestio je britanski Telegraf, pozivajući se na ukrajinski izvor blizak pregovorima. Američki pregovarači nedavno su iznijeli predlog o prekrajanju granica ukrajinske Donjecke i Luganske oblasti kao dio teritorijalnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, izvijestio je ranije Ekonomist, pozivajući se na izvore. Prema tom predloženom dogovoru, Moskva bi mogla da proglasi da je ostvarila svoj cilj zauzimanja cijelog Donbasa, iako bi ukrajinske snage zadržale kontrolu nad gradovima koje ruske trupe nisu uspjele da zauzmu. Preostala područja pod ukrajinskom kontrolom bi tako praktično ostala izvan prekrojenih administrativnih granica Donjecka i Luganska, piše Kijev post.

Bio je ovo jedan od pokušaja za izlazak iz zastoja u mirovnim pregovorima, ali razgovori u Abu Dabiju umjesto toga su se usredsredili na bezbjednosne garancije i humanitarna pitanja, uključujući razmjenu zarobljenika. Rusi, podsjetimo, zahtijevaju da Ukrajina preda približno 5.180 kvadratnih kilometara teritorije u Donjecku i Lugansku koju moskovske snage nisu uspjele da osvoje, ali Kijev tu ideju odbacuje. Dakle, još uvijek nema pomaka u dijelu koji se smatra najvećom preprekom u mirovnom sporazumu.

"Ukrajinska delegacija nikada nije raspravljala ni o kakvim ustupcima u vezi sa teritorijama koje je Rusija okupirala. Ukrajina to nikada neće priznati. I to je uvijek bio naš stav za stolom", rekao je ukrajinski izvor za britanski Telegraf.