"Nije srećna kad to spominjem": Domaćoj pevačici ćerka radi za Trampa, sada konačno priznala i čime se bavi

Posebnu pažnju privuklo je pitanje vezano za njen sukob sa koleginicom Romanom Panić, oko čuvenog hita "Samoodbrana".

Izvor: Instagram/printscreen/ kaya_ostojic

Pevačica Kaja Ostojić tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" dotakla se nekoliko tema koje mesecima intrigiraju javnost. Dotakla se neprijatne scene sa Romanom Panić, ali i svoje ćerke i njenog posla u Sjedinjenim Američkim Državama.

Odgovarajući na pitanja pratilaca sa društvenih mreža, Kaja se najpre osvrnula na ćerku Nikolinu i njen angažman u političkom marketingu "preko okeana", otkrivši da je prisustvovala i jednom od najvažnijih događaja na svetskoj političkoj sceni.

"Bila je na Trampovoj inauguraciji"

Poznato je da Kajina naslednica već izvesno vreme gradi karijeru u inostranstvu, a pevačica je sada otkrila i u kom pravcu se razvija njen poslovni put:

"Bila je na inauguraciji Trampovoj, ali nije preterano srećna kad to spominjem. Nisam puno pričala o tome sa njom, ona radi digitalne političke kampanje za njega", iskrena je bila pevačica, stavljajući do znanja da njena ćerka želi da zadrži privatnost i profesionalni fokus bez preteranog medijskog eksponiranja u Srbiji.

Hladan tuš od Romane

Ipak, posebnu pažnju privuklo je pitanje vezano za njen odnos sa koleginicom Romanom Panić, oko čuvenog hita "Samoodbrana".

Gledaoci su želeli da saznaju da li je tačno da joj je Romana zamerila izvođenje i obradu pomenute pesme, kao i da li je istina da je na oštru poruku odgovorila potpunim ignorisanjem. Kaja nije okolišala:

"Istina je. Ja sam pevala tu pesmu u ovoj emisiji baš uživo. Najavila sam da sam dobila prava, da sam kupila prava da obradim tu numeru. Posle toga sam dobila poruku da se ona zgranula, da je to njena lična karta. Nisam odgovorila na poruku, niti sam se u to upuštala", otkrila je Kaja i potvrdila da je odlučila da spusti loptu i izbegne javni estradni rat.

Pesma za Evroviziju je spremna

Pored estradnih i porodičnih tema, Kaja je potvrdila i veliku vest za sve ljubitelje muzičkih festivala, spremna je za borbu za odlazak na Pesmu Evrovizije.

Iako zvanični konkurs još uvek nije raspisan, pevačica ne gubi vreme:

"Tačno je da imam spremnu pesmu. Ne znam šta se dešava, nisu raspisali konkurs, samo su potvrdili učešće", poručila je zagonetno, ostavljajući publiku u iščekivanju šta je to pripremila za nacionalni izbor.

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