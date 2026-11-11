Crvena zvezda i Partizan sačekaće na status punopravnog člana Evrolige, makar do 2030. godine.

Izvor: MN Press

Srpski košarkaši klubovi Crvena zvezda i Partizan ostali su bez stalnih licenci u prvoj raspodeli Evrolige, a iako još nije zvanično, franšize postaju Hapoel, PAOK, Pariz, Valensija, Roma i Dubai. Beogradski "vječiti" rivali će morati da se zadovolje specijalnim pozivnicama, bar do novog proširenja koje je planirano za 2030. godinu.

Zvezda i Partizan imaju aktuelne trogodišnje licence Evrolige, a po istom principu će učestvovati i od naredne sezone. Ipak, moraće da plate znatno veću sumu novca nego 2024. godine.

Kako prenosi "Meridian sport", specijalna pozivnica će koštati svaki klub oko 1,5 miliona evra po sezoni, što je dvostruko više nego 2024. kada je ona plaćena 750.000 evra godišnje, uz 250.000 na ime sudskih troškova.

Šta Zvezda i Partizan dobijaju ovim?

Klubovi koji će preći na status franšiza, platiće između 50 i 90 miliona evra kako bi postali stalni članovi takmičenja, dok će Crvena zvezda, Partizan, Napoli i Virtus čekati na drugu šansu 2030. godine. Trenutnih 13 akcionara će automatski preći na novi sistem i njihova riječ je i dalje glavna u elitnom takmičenju.

Ovaj prijedlog će uskoro biti stavljen na na usvajanje pred Upravni odbor Evrolige, koji čini 13 klubova vlasnika, a sastanak će biti zakazan do kraja mjeseca.