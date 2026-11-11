Zečević je kazao da je realizacija bulevara Tivat – Jaz, u dužini od 16 kilometara, vrijedna 54 miliona EUR bez PDV-a, te da se finansira kombinovano, uz dio sredstava iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Izvor: Ministarstvo saobraćaja

Kako je saopštio ministar saobraćaja Radoš Zečević, završetak svih radova na izgradnji bulevara Tivat – Jaz očekuje se do kraja godine.

“Trenutno se izvode završni radovi, uključujući postavljanje završnog habajućeg sloja asfalta, trotoara, odvodnjavanja, javne rasvjete i saobraćajne signalizacije i opreme puta“, odgovorio je Zečević u Skupštini na pitanje poslanika Nove srpske demokratije (NSD), Vuka Todorovića o tome kada se može očekivati završtak projekata izgradnje bulevara Tivat – Jaz i rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari.

Zečević je kazao da je realizacija bulevara Tivat – Jaz, u dužini od 16 kilometara, vrijedna 54 miliona EUR bez PDV-a, te da se finansira kombinovano, uz dio sredstava iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“Projekat je izuzetno značajan za primorski dio Crne Gore, jer tom dionicom tokom sezone dnevno prolazi i preko 30 hiljada vozila. Bulevar će trajno rasteretiti saobraćaj na relaciji Tivat – Kotor – Budva, značajno povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i doprinijeti razvoju turizma i cjelokupne privrede ovog područja“, objasnio je Zečević.

On je takođe dodao da se završetak rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari, ukoliko vremenski uslovi dozvole, može očekivati do kraja ovog mjeseca.

“Projekat se realizuje na osnovu ugovora o donaciji sa Kinom, koji je obezbijedila crnogorska Vlada, a procijenjena vrijednost radova iznosi oko 6,5 miliona eura. Radovi su ušli u završnu fazu: završeni su betoniranje kolovozne ploče, hidroizolacija i asfaltiranje mosta, i to prije planiranog roka“, bio je konkretan Zečević.

On je, govoreći o projektima koje Ministarstvo saobraćaja i Vlada sprovode u oblasti putne infrastrukture, rekao da se realiziuje 21 ugovor o izvođenju radova, ukupne ugovorene vrijednosti od 1,12 milijardi eura bez PDV-a.

“Od toga se na 12 projekata radovi izvode, dok je za devet u toku pribavljanje dozvola i sprovođenje pripremnih radova. Među njima su i dva najveća infrastrukturna projekta u novijoj istoriji Crne Gore: izgradnja dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, vrijedna 694 miliona eura, na kojoj pripremni radovi počeli 26. juna, kao i obilaznice Budva-I faza, vrijednosti 196 miliona eura, na kojoj su pripremni radovi počeli 5. oktobra“, zaključio je Zečević, prenosi CdM.

On je, odgovarajući na pitanje predsjednika Kluba poslanika Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, Adrijana Vuksanovića, u vezi sa negativnim posljedicama koje gradnje auto-puta može imati na područje Zubaca u barskoj opštni, pogotovo kada je riječ o vodoizvorištu.

Zečević je kazao da se na tom lokalitetu poklapaju trase Jadransko-jonskog i auto-puta Bar Boljare, te da se radi o najznačajnijim infrastrukt projektima od kojih zavisi dugoročni razvoj Bara, opštine i države.

“Projekti se realizuju odgovorno i uz uvažavanje interesa loklanog stanovništva i najmanji mogući uticaj na prostor“, saopštio je Zečević.

On je podsjetio da su u Ministarstvu svjesni značaja očuvanja vodoizvorišta, ali da razumije zabrinutost stanovništva.

“Uvjeren sam da će Monteput, kao investitor, idalje profesionalno i odgovorno voditi ovaj projekat u interesu građana i uz očuvanje prorodnih resursa“, poručio je Zečević, piše Cdm.

Ministarstvo će, prema njegovim riječima, u okvoru svojih nadležnosti pratiti taj proces.





