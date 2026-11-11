Danas je u Višem sudu u Podgorici, nastavljeno suđenje u postupku koji se vodi protiv Aleksandra Mijajlovića, Veska Petranovića i grupe, zbog krivičnih djela krijumčarenje odnosno šverc cigareta i pranja novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suđenje Aleksandru Mijajloviću, Vesku Petranoviću i ostalim optuženima za krijumčarenje cigareta i pranje novca nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici izvođenjem pisanih dokaza, prenose Vijesti.

Na početku ročišta, predsjednik specijalnog vijeća, sudija Boris Bulatović, saopštio je da je vijeće prihvatilo ponuđeno jemstvo za ukidanje pritvora Vesku Petranoviću, vlasniku kompanije „Tehnomaks“.

Petranoviću su određene mjere nadzora – zabrana napuštanja stana i oduzimanje pasoša.

Obrazlažući odluku, sudija Bulatović podsjetio je da je Petranoviću pritvor ranije određen i produžavan zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog težine krivičnog djela i visine zaprijećene kazne, koja prelazi deset godina zatvora.

"Vijeće smatra da više ne stoje razlozi koji bi opravdavali njegovo dalje zadržavanje u pritvoru. Činjenica je da je Petranović već 20 mjeseci u pritvoru, da je porodičan čovjek, otac troje djece, djed i poslovan čovjek, da ranije nije osuđivan, nema kriminogenu prošlost, i vijeće smatra da je jemstvo garancija da neće pomisliti i opstruirati sudski postupak", kazao je Bulatović.

Razlozi za određivanje pritvora koji se odnose na tačku 4 - težinu krivičnog djela i njegove posljedice, sudija je kazao da ni ti razlozi više ne stoje.

Sudija se potom osvrnuo na Skaj komunikaciju, podsjećajući da je njen sadržaj objavljen 2022. godine.

"Skaj komunikacija je objavljena 2022. godine, a Petranović se tada nalazio na slobodi. Činjenica je da je ranije napuštao Crnu Goru i vraćao se, a tada je mogao, znajući za Skaj komunikaciju, iskoristiti to i dati se u bjekstvo. On to nije uradio. Vijeće cijeni i lične okolnosti da je Petranović neosuđivan i porodičan čovjek, nema kriminalnu prošlost, pa puštanje iz pritvora ne može uticati na vođenje postupka", naglasio je Bulatović. Dodao je da će detaljnije biti obrazloženo u rješenju.

U nastavku dokaznog postupka pročitani su dokazi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koji se odnose na evidenciju prelazaka državne granice okrivljenih.

Advokat Marko Radović osporio je zakonitost izvođenja tih dokaza, ukazujući sudu da se, prema njegovom mišljenju, ne mogu koristiti u dokaznom postupku, prenose Vijesti.

On je predložio da sudsko vijeće navedene dokaze izdvoji iz spisa predmeta kao pravno nevaljane, obrazlažući da SDT ima pravo pristupa podacima o prelasku državne granice, ali da ih može koristiti isključivo u operativne svrhe.



"Evidenciju o prelasku državne granice može da vodi sektor granične policije. Po zakonu SDT i SPO /specijalno policijsko odjeljenje/ imaju pravo pristupa ovi podacima koji vodi drugi državni organ, pa tako i ovoj evidenciji. Mogu ih SDT i SPO koristiti samo u operativne svrhe, ali ih ne mogu izdavati i dostavljati sudu. Prema članu 82., 83., i 84 Zakona o graničnoj kontroli, ovakve evidencije može da vodi samo sektor granične policije i samo oni mogu da daju podatke iz ovih evidencija, da bi se kroz javnu ispravu mogli koristiti kao dokaz činjenicu u sudskom postupku. Predlažem da sud ove dokaze, izdvoji iz spisa predmeta kao pravno nevaljane dokaze. Predlažemo da sud pribavi od sektora granične policije navedene podatke", naveo je advokat Radović, pišu Vijesti.





Specijalni tužilac Miroslav Turković saopštio je da je neosnovan predlog odbrane da se ovi dokazi izdvoje.

"Neosnovan je predlog odbrane da se ovi dokazi izdvoje iz spisa, jer je ovo baza podataka Uprave policije. To je elektronska evidencija podataka koja je sačuvana rukovaoca Uprave policija, koji su ih dostavili Specijalnom državnom tužilaštvu. I SDT je predložilo da se izvrši uvid u elektronsku evidenciju prelaska državne granice – bazu podataka, a kojim rukovodi Uprava policije kao jedinstven organ. SDT nije samostalno prikupilo te podatke, već je te podatke pribavilo od Uprave policije, kao rukovalac zbirke podataka i dostavilo SDT-u", kazao je Turković.

Sud je naveo da će naknadno odlučiti o predlogu odbrane.

Sud je danas kao dokaz proveo izvod iz registra umrlih za određenu osobu M.M. Odbrana je ukazala na apsurdnost ovog dokaza.

Advokat Stefan Jovanović, branilac optuženog Mijajlovića, ukazao je sudu na apsurdnost provođenja ovog dokaza.

"Okrivljeni Aleksandar Mijajlović se tereti da je tokom 2019., 2020., i 2021., organizovao u Crnoj Gori kriminalnu organizaciju i drugim zemljama, u cilju vršenja krijumčarenja, pranja novca i zloupotreba službenog položaja. Po stavu SDT-a, on je sve radio, i skladištio i dopremao i prodavao cigarete svojim članovima kriminalne organizacije. Parafrazirao sam dio optužnice, a prije svega sa namjerom da dovedem u vezu sa ovim dokazom – izvod iz registra umrlih. I u tome se ogleda apsurdnost ovih dokaza. Ovakvi dokazni predlozi ne čude odbranu i dati su samo da bi se optužnica učinila sve obimnijom. A nema tih cigareta koje su krijumčarene", istakao je Jovanović.

Potom je reagovao specijalni tužilac Miroslav Turković, navodeći da je stvar procesa ekonomije koju je razradio ZKP da se govori o predmetu odnosno dokazu koji se provodi, a to je izvod iz registra knjige umrlih.

"Ukazujem na tendenciozno dovođenje ovog dokaza sa švercom cigareta u ogromnim količinama od strane Mijajlovića, može biti produkt dvije činjenice. Odbrana ovakvim tumačenjem želi da banalizuje i marginalizuje dokaze, a drugi razlog je da odbrana nije upoznata sa obrazloženjem optužnice, jer se tu vidi koja odlučna činjenica se tu dokazuje. U izvršenju krivičnog djela korišćena je Skaj aplikacija kao ključno sredstvo, a odlučne činjenice su i one koje se tiču identiteta pojedinih Skaj naloga, pa je utvrđenje identiteta nešto što je važno za dokazni postupak. Upućujem na obrazloženje optužnice iz kojeg se može vidjeti šta se dokazuje ovim dokazom", ukazao je Turković.

Advokat Jovanović je kazao da kao branilac Mijajlovića, mora da ukaže na svaki dokaz.

"Isključivo sam baratao sa onim dokazima koje je SDT predložilo. Moje primjećivanje nije nikakva manifestacija. Optužba je tendenciozna prema Mijajloviću. Vidimo, strah me, u kojem pravcu treba da se postupa u ovom predmetu – bez odbrane i bez primjećivanja. Kao branioca zanimalo me kakve veze ima izvod iz registra umrlih sa optuženim Mijajlovićem, kao organizatorom", naveo je Jovanović.

Viši sud u Podgorici prihvatio je ranije predlog Specijalnog državnog tužilaštva i u fazi kontrole optužnice objedinio postupke protiv Aleksandra Aca Mijajlovića i vlasnika kompanije "Tehnomaks" Veska Petranovića, koji se terete da su bili na čelu kriminalnih grupa švercera cigareta.

Kao članovi kriminalne organizacije koju je, prema tvrdnjama SDT-a, formirao Mijajlović označeni su Nikšićanin Zoran Đukanović Žuti, Golub Vojinović i policajci Milenko Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović.

Optužnicom protiv kriminalne grupe na čijem čelu je bio Petranović obuhvaćeni su i Dejan Jokić, obuhvaćen objema optužnicama, i policajci Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević, kao i Branko Čelić, Ratomir Obrenić i Jovan Miletić.

U optužnici se navodi da je okrivljeni Aleksandar Mijajlović sa nepoznatim licem, od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druge zasad nepoznate osobe. Organizacija je formirana zbog krijumčarenja neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar, njihove prodaje, prikrivanja i rasturanja u Crnoj Gori i drugim zemljama, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranja novca koji je stečen kriminalnom djelatnošću.

Petranovićevoj grupi, kako su saopštili iz SDT-a, na teret se stavlja da se od sredine 2019. do kraja oktobra 2020. godine, kontinuirano bavila prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjenih cigareta, i to u količini od najmanje 9.094 paketa, nabavljanih u inostranstvu.

Neplaćanjem carina, akciza i poreza pribavili su imovinsku korist, a budžetu Crne Gore nanijela štetu od najmanje skoro 7,2 miliona eura – tvrde iz tužilaštva.