Policija u Vrnjačkoj Banji uhapsila je P. V. (48) zbog sumnje da je sa A. P. (48) pretukao dječaka (15), ubacio ga u gepek automobila i odvezao na parking gdje ga je ponovo tukao.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji uhapsili su P. V. (48) iz Vrnjačke Banje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela zlostavljanje i mučenje i protivpravno lišenje slobode, dok će protiv A. P. (48), takođe iz ovog mjesta, biti podnesena krivična prijava u redovnom postupku nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila navedena krivična djela u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su oni sinoć, oko 22 časa, u Zelenom bulevaru u Vrnjačkoj Banji, prišli petnaestogodišnjaku i zadali mu više udaraca, nakon čega je P. V. maloljetnika stavio u prtljažnik putničkog vozila i odvezao ga do parking prostora, gdje mu je ponovo zadao više udaraca, a potom ga, nakon molbi maloljetnika da ga pusti, oslobodio.

Povrijeđeni je zbrinut u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Osumnjičenom P. V. određeno je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.