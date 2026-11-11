Nadzorne kamere iz psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" u Zagrebu zabilježile su jezivu hronologiju osam minuta brutalne torture nad vezanim sportistom Kristijanom Josipom Perišem.

Izvor: Facebook / Atletski klub Agram / Ai generated

Smrt tridesetdvogodišnjeg sportiste Kristijana Josipa Periša u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u Jankomiru pretvorila se u prvorazredni skandal nakon što su procureli stravični detalji i snimci nadzornih kamera iz bolničke sobe. Četvorica medicinskih tehničara uhapšena su pod sumnjom za teško ubistvo i određen im je jednomjesečni istražni zatvor, dok javnost u regionu svjedoči nezapamćenoj brutalnosti osoblja koje je više od osam minuta fizički pritiskalo i gušilo vezanog mladića jastukom.

Preliminarni obdukcioni nalaz potpuno je demantovao prve verzije o prirodnoj smrti: kod Periša su konstatovani brojni podlivi, oguljotine kože, ubodi od igala, prelomljena rebra i grudna kost, kao i edem pluća i mozga.

Advokat porodice Leon Zrnić naglasio je da Periš nije bio nikakav zavisnik i da bolnica nema nikakve dokaze o prisustvu narkotika u njegovom organizmu.

Izvor: AI generated

Minut po minut: Hronologija torture u sobi 11a

List "Jutarnji list" objavio je snimke nadzornih kamera iz sobe 11a, koji rekonstruišu brutalno postupanje osoblja u trajanju od osam minuta:

Ubrzo nakon toga: Jedan od tehničara stavlja pacijentu jastuk preko glave i lica. Dvojica ga svom težinom pritiskaju kolenima u predjelu grudnog koša i vrata, dok se donose dodatni kaiševi za fiksiranje.

Početak snimka: U sobi se nalaze četiri medicinska tehničara i dvije medicinske sestre. Pacijent je već vezan za krevet, dok ga osoblje pritiska rukama i težinom tijela.

1:40: U sobu ulazi krupniji muškarac u crnoj odjeći. Još jedan tehničar se penje na sam krevet, pa u tom trenutku čak petorica muškaraca istovremeno leže i pritiskaju mladića.

2:04: Ulazi medicinska sestra sa špricem, a pridružuje se i druga. Oko pacijenta je ukupno sedmoro ljudi koji ne popuštaju pritisak.

2:14: U sobu ulazi ljekarka. Dok tehničari i sestre povlače vezanog pacijenta po krevetu, osoblje mu ubrizgava injekciju.

3:20: Zatežu se dodatni kaiševi. Muškarac u crnom ponovo se penje na krevet, dok trzaji pacijenta postaju sve slabiji.

4:04: Dok ljekarka stoji pored kreveta i razgovara telefonom, jedan tehničar, kako prikazuje snimak, četiri do pet puta snažno udara pacijenta laktom direktno u grudi.

4:33 – 5:48: Nastavlja se postavljanje dodatnih pojaseva. Ljekarka posmatra i pomaže pri vezivanju, dok jedan od tehničara pacijenta udara pesnicom u grudni koš.

6:43: U sobu ulazi i peti muškarac koji sjeda na nogu pacijenta. Periševo tijelo prestaje da se pomijera i više se ne trza.

7:45: Mladi medicinski tehničar se smije i opušteno razgovara sa kolegama, a zatim se cijelom težinom naslanja na pacijentovu glavu preko jastuka.

8:04 – 8:12: Tek nakon što su uklonili jastuk sa lica, zaposleni shvataju da pacijent ne daje znake života i da je u nesvijesti. Tek u 8:12 časova započinju spoljašnju masažu srca i mjere reanimacije. Vidi opis Hronologija torture u bolničkoj sobi, minut po minut: Vezanog Periša gušili i lomili mu rebra, isplivao i novi skandal Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Facebook / Atletski klub Agram Br. slika: 4 4 / 4

Otkriven novi skandal: Policija i tužilaštvo ćutali dvije nedelje

Istraga stravičnog slučaja iz Jankomira dobila je novu dimenziju nakon saznanja da su istražni organi punih 14 dana ignorisali vapaje porodice o nasilnoj smrti. Advokat porodice Leon Zrnić podnio je krivičnu prijavu još 23. oktobra i izričito zatražio hitno obezbjeđivanje svih snimaka video-nadzora kako bi se spriječilo potencijalno zataškavanje, piše Index.

Međutim, policija je ključni materijal iz bolnice izuzela tek 6. novembra - i to tek nakon što je direktorka klinike Majda Grah sama pregledala snimke, uočila brutalno postupanje osoblja i dan ranije zvanično alarmirala policiju.

Ovakvo postupanje otvorilo je niz sumnji, posebno zbog činjenice da je Periševo tijelo u međuvremenu, 28. oktobra, kremirano na zagrebačkom Mirogoju. Time je zauvijek onemogućena bilo kakva naknadna ekspertiza ili ponovni pregled tijela, pa se dalja istraga oslanja isključivo na uzorke tkiva i snimke koji su predugo stajali u bolnici.

Porodica je od samog starta sumnjala u zvaničnu verziju jer im iz ustanove niko nije ni javio da je Kristian preminuo, već su to saznali tek kada su sami pozvali da pitaju za njegovo stanje, a u bolnici im je tada rečeno da je zdrav sportista navodno umro od "otkazivanja srca".

Propusti su zabilježeni i unutar same bolnice prilikom internog nadzora. Uprava je prvobitno uručila vanredne otkaze samo trojici medicinskih tehničara, uz objašnjenje da je direktorki četvrti napadač jednostavno "promakao na snimku" dok ga je pregledala.

Plenković: "Ovo je ubistvo mladog čovjeka"

Slučaj je dobio i ozbiljnu političku dimenziju. Hrvatski premijer Andrej Plenković otvoreno je događaj okarakterisao kao ubistvo i prozvao gradske vlasti Zagreba, pod čijom se ingerencijom klinika nalazi:

"Po ovome što sam mogao vidjeti, riječ je o ubistvu mladog čovjeka u bolnici pod nadležnošću gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, vjerovatno bi se već pravili protesti", izjavio je Plenković.

Na novinarsko pitanje na osnovu čega tvrdi da je riječ o ubistvu prije zvaničnog okončanja istrage, premijer je kratko uzvratio: "Pogledajte snimak."

Četvorici osumnjičenih tehničara određen je pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela, a konačni uzrok smrti biće preciziran po završetku kompletnog toksikološkog nalaza.