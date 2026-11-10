Čolina ćerka smuvala sina narko-bosa pa pozirala sva u čipki: Slikala se bez donjeg veša, a izrezi svuda

Lara Čolić je zavodljivim slikama privukla ogromnu pažnju na mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / laraacollic

Lara Čolić, ćerka proslavljenog pjevača Zdravka Čolića, iznenadila je domaću javnost fotografijom sa novim dečkom, a riječ je o Aleksi, sinu Darka Šarića.

Lara nije mnogo otkrivala o svojoj vezi, već je uz objavu kratko napisala "My love" ("Moja ljubav"), te ga je ujedno i označila na istoj.

Pogledajte kako izgledaju zajedno:

Nakon objave sa novim izabranikom, Čolina ćerka je podijelila niz fotografija u provokativnom izdanju.

Ona se slikala u haljini koja na sebi ima izreze sa čipkom, a ispod zavodljive toalete čini se da nije nosila donji veš.

Očekivano, njene fotografije privukle su ogroman broj komentara.

Kada je riječ o njenom novom izabraniku Aleksi, on je, podsjećamo, sin Darka Šarića, inače pravosnažno osuđenog u postupcima koji se odnose na trgovinu narkoticima.

Zdravko Čolić je već godinama unazad povezan sa ovom familijom kroz slavlja i poslovno-prijateljske saradnje, te je čak i pjevao prije dvije godine na punoljetstvu Darkovog sina.

Zanimljivo je da je Čola pjevao i 18 godina prije toga, na slavlju povodom rođenja istog tog mladića, čime je praktično zaokružio važne porodične jubileje ove porodice.

Zanimljivo je i da je Šarićeva bivša supruga Svetlana Ceca Dimitrić prije više od dvije decenije glumila je u Čolićevom spotu.

Pogledajte kako Ceca izgleda danas: