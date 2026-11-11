"Po jedna kockica za svakoga, nije vreme": Keba doneo čokoladu na ZG da počasti zbog svadbe sina Igora

Keba ne krije dobro raspoloženje zbog svadbe sina, ali i činjenice da će uskoro postati deda.

Izvor: MONDO

Dragan Kojić Keba stigao je vidno raspoložen na treće snimanje Zvezda Granda po redu. On je doneo i čokoladu da časti pripadnike sedme sile povodom venčanja svog sina Igora, a na kraju je i zapevao.

Keba je otkrio da mu spojeni snimajući dani ne padaju teško.

"Meni nije, šta ima da bude naporno. Ništa nije naporno, ako ti u svojoj glavi namestiš pravi raspored. Taj raspored može nekoga da poremeti. Lepo rasporediš sve, zamisliš da će sve biti besprekorno i tako i bude", rekao je i dodao da ovakve promene ipak njega najviše uspevaju da poremete:

"Mene. Što kaže Snežana, šta se bre nerviraš za sitnice, a ona hoće da pukne. Lepo izbacim iz sebe sve, ne treba skupljati", iskren je Keba.

"Od Igora i moje snaje"

On je pripadnicima sedme sile doneo i čokoladu da časti povodom venčanja svog sina Igora.

"Od Igora i moje snaje Nikoline. Po jedna kockica, ne treba da se razbacuje, nije vreme razbacivanja. Polako, pa oni bi svaki dan da se čašćavaju. Uvek, ja sam to i juče rekao, sve ste čuli, sve ste videli."

Na kraju je sa osmehom na licu i zapevao.

Podsetimo, Keba je juče otkrio kako se oseća povodom venčanja svog naslednika:

"Moj sin Igor i moja draga i prelepa snajka Nikolina odlučili su da krunišu svoju iskrenu ljubav gradskim venčanjem. To je bilo juče, ali su odlučili da to bude samo u društvu kumova, tako da su to obavili na najlepši mogući način. Video sam neke snimke, „Izađi mala“ i tako dalje, sve je to meni simpatično. Naravno, bez neke velike pompe, ali sve se to isprati, što uopšte nije problem", rekao je Keba s osmehom na licu.