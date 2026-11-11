Nasuprot stavu prvostepenog suda, Apelacioni sud je našao da u spisima predmeta postoji dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumjivi da su izvršili krivična djela iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva SDT, preinačio rješenje Višeg suda u Podgorici i potvrdio optužnicu protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Adrijane Nastić i Predraga Boškovića, saopšteno je iz ovog suda, prenosi CdM.

Nasuprot stavu prvostepenog suda, Apelacioni sud je našao da u spisima predmeta postoji dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumjivi da su izvršili krivična djela iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva.

“Ovaj sud je donoseći odluku isključivo cijenio da li ima dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja im se stavljaju na teret, pri čemu će ocjena svakog dokaza, kako pojedinačno, tako i u vezi sa ostalim dokazima, biti izvršena tek nakon što svi dokazi budu izvedeni na glavnom pretresu, kada će biti provjerene i odbrane okrivljenih”, saopštili su iz Apelacionog suda.

Naveli su da u fazi ispitivanja optužnice, sud nije ovlašćen da cijeni da li činjenice na kojima se zasniva optužnica pružaju pouzdan dokaz da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret, niti da li su ispunjeni uslovi da budu oglašeni krivim.

Šestočlana grupa okrivljena je za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.