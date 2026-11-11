Srpski teniser Novak Đoković pojuriće tri nova teniska dostignuća na Australijan Openu.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da završi sezonu 2026 kako je očekivao, a u narednoj će mu biti prioritet osvajanje 25. grend slem titule na Australijan Openu. To je jedan od preostalih ciljeva do kraja karijere na ATP turu, a ukoliko bi to uspio, automatski bi pao i jedan od najimpresivnijih rekorda Rodžera Federera.

Švajcarac je najstariji igrač iz "velike trojke" koji je osvojio grend slem titulu, što pomalo zvuči nevjerovatno ako uzmemo u obzir Novakove rezultate u poznoj fazi karijere. Međutim, on veliku titulu nije osvojio čak tri godine, tačnije od US Opena 2023.

Rekorderi po godinama na grend slemovima

Rodžer Federer: Australijan open 2018. (36 godina, 5 mjeseci)

Novak Đoković: Ju-Es open 2023. (36 godina, 3 mjeseca)

Rafael Nadal: Rolan Garos 2022. (36 godina, 2 mjeseca)

Tu nije kraj, ako bi prigrabio 11. trofej na Australijan Openu, to bi bila njegova 103. titula u karijeri, čime bi se izjednačio sa Federerom na drugom mjestu vječne liste, poslije Džimija Konorsa koji ne neprikosnoven sa 109.

Đokovića već otpisali

Amerikanac Stiv Džonson se usudio da kaže da je Novakovo vrijeme konačno prošlo, a i ostatak teniske javnosti sumnja da može do famoznog 25. grend slema.

"Novak više nije u konkurenciji za osvajanje velikih turnira. Završio sam sa tim očekivanjima. Nikada ga ne treba otpisivati, ali počinjem da vjerujem da od one 25. grend slem titule neće biti ništa", rekao je Džonson i dao temu za razmišljanje svojim kolegama.

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Srpski as će u decembru biti dio egzibicionog turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu, a potom će početi pripreme za Australijan Open. Očekuje se da prije prvog grend slema u sezoni odigra pripremni turnir i krene u konačni pohod na 25. titulu. Posao će mu biti i te kako otežan, pošto će morati da pobijedi najbolje tenisere današnjice kako bi ispisao novu istoriju.

Vidjećemo da li će u 2027. godini donijeti najtežu odluku i završiti karijeru, ili će pokušati da dostigne posljednji cilj i oprosti se sa srpskom zastavom na ramenima u Los Anđelesu 2028. godine.